La Iglesia Santuario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde reposan los restos de San José Gregorio Hernández, lleva adelante un concurso de fotografía para “honrar la vida y el legado” de los dos primeros santos venezolanos.

Según el P. Gerardino Barracchini, párroco de la Candelaria y vicepostulador de la causa del “médico de los pobres”, el concurso permite “combinar la fotografía, el arte popular y la fe, ofreciendo un sincero tributo a San José Gregorio Hernández y Santa María Carmen Rendiles, figuras que congregan e inspiran a toda Venezuela”.

El concurso busca expresar que los santos venezolanos están “siempre cerca de todos”, explicó el santuario, y para ello convocan a fotógrafos aficionados —mayores de 17 años— de todo el país.

El tema central de la convocatoria es “la cercanía e inspiración” que suscitan San José Gregorio y Santa Carmen Rendiles en el pueblo de Venezuela. La técnica es libre y las fotografías deben estar enmarcadas en un portarretrato, que puede ser artesanal. Los participantes pueden presentar fotos de cualquier medida, “promoviendo así la creatividad y la mezcla de técnicas”.

La Iglesia de la Candelaria recibirá los trabajos hasta el martes 25 de noviembre, en horario de oficina. Cada fotografía debe estar debidamente embalada e incluir la siguiente información: nombre completo del participante, técnica utilizada, correo electrónico, número de teléfono y redes sociales.

“Todas las obras recibidas formarán parte de una exposición temporal, ofreciendo al público una muestra colectiva de la devoción nacional. La inauguración de la exposición se llevará a cabo el 15 de noviembre en los prestigiosos Espacios Museos de Caracas, donde las fotografías serán exhibidas por un tiempo determinado”, señala el santuario.

“El veredicto final del jurado calificador se dará a conocer una vez finalizado el período de exposición”, añade.

San José Gregorio y Santa Carmen Rendiles fueron canonizados el domingo 19 de octubre por el Papa León XIV. La Iglesia Católica en Venezuela ha impulsado la campaña “Santos para Todos”, como una manera de promover la vida y el legado de los primeros santos venezolanos, dentro de la que se enmarcan numerosas actividades como este concurso fotográfico.