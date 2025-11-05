La Arquidiócesis de Cali (Colombia) denunció con profundo dolor que unos desconocidos profanaron el 3 de noviembre la capilla del Monasterio de la Santísima Trinidad de las Hermanas Carmelitas Descalzas de clausura.

“Fue extraído el tabernáculo de la capilla con la intención de robarlo; posteriormente, le quitaron la tapa, extrajeron las hostias consagradas que esparcieron en el suelo, y robaron el copón y el viril donde se coloca la hostia de la custodia. También robaron otros elementos de la oficina del monasterio”, indicó en un comunicado publicado el 4 de noviembre.

El Arzobispo de Cali, Mons. Luis Alberto Rodríguez, denunció que los desconocidos no sólo profanaron “lo más sagrado que tenemos los católicos como es el Cuerpo del Señor Jesús presente en el Santísimo Sacramento del Altar”, sino que también se metieron “en un lugar sagrado como es el monasterio de religiosas de clausura”.

En ese sentido, advirtió a quienes cometieron este delito que han incurrido en la excomunión latae sententiae, es decir, automática, tal como establece el canon 1382 &1 del Código de Derecho Canónico.

“Quien arroja las especies consagradas o, con un propósito sacrílego, las toma o las guarda, incurre en una excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica”, señala dicho canon.

La Arquidiócesis de Cali expresó su solidaridad con las carmelitas descalzas y llamó a los que cometieron estos actos a que conviertan sus corazones a Cristo. Además, imploró a Dios “el perdón por el agravio cometido al Pan Eucarístico”.

El comunicado informó que “durante estos días, y como expresión de nuestro dolor, no se tendrán celebraciones litúrgicas en la capilla objeto de la profanación” e invitó a los fieles “a participar en el acto de desagravio y reparación que se realizará el sábado 8 de noviembre a las 5:00 pm en la capilla del monasterio”.