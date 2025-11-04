La Capilla de Guadalupe en Isla Mujeres, en la Diócesis de Cancún-Chetumal (México), sufrió un robo y vandalismo durante la noche del 1 de noviembre, fecha en la que la Iglesia Católica celebra la Solemnidad de Todos los Santos.

A la mañana del día siguiente, 2 de noviembre, en una publicación de redes sociales la parroquia Inmaculada Concepción Isla Mujeres, a la que pertenece la Capilla de Guadalupe, denunció que el templo fue “víctima de rapiña y vandalismo”, al tiempo que exigió “respeto para los lugares sagrados”.

Esa misma tarde, la Policía de Isla Mujeres informó de la captura de “dos personas relacionadas con el robo”. Una de ellas, indicaron las autoridades, “ingresó a la capilla en aparente estado de ebriedad, a través de uno de los ventanales que se encontraban abiertos, para sustraer el cáliz y otros objetos religiosos”.

A través de las cámaras de seguridad, las autoridades lograron “identificar al sospechoso y darle seguimiento mediante las cámaras hasta ubicar su paradero”, así como “detener a un segundo cómplice”, quien “reconoció al momento de su detención que las piezas religiosas las había enviado con su hijo a Cancún para venderlas”.

Aunque se logró la captura de los dos individuos, los bienes robados no han podido ser recuperados.

Isla Mujeres se encuentra en el mar Caribe frente a Cancún, ciudad costera con la que la une un ferry en un viaje que toma alrededor de 15 minutos.

En diálogo con ACI Prensa este 4 de noviembre, el P. Rafael González Guzmán, párroco de la parroquia Inmaculada Concepción Isla Mujeres, indicó que fueron las encargadas de Liturgia de la capilla quienes muy temprano llegaron a la capilla y le avisaron del robo y el vandalismo.

“Gracias a Dios no profanaron el Sagrario ni dispersaron las hostias”, destacó el sacerdote mexicano.

Tras el robo, el sacerdote destacó que se ha proyectado “renovar un poco las cámaras que quizás la calidad no es la más moderna” y asegurar mejor las cortinas anticiclónicas que protegen el templo, tanto de visitantes no deseados como de los embates de fenómenos naturales.

Hasta este robo, dijo, “nunca había habido esta necesidad porque es un lugar bastante conocido y bastante seguro y respetado, hasta este momento”.

El P. González Guzmán indicó que por la fecha, cercana a Halloween, en la que “todos conocemos que también se le dedica al mal, y sobre todo pues al culto satánico”, hubo quienes relacionaron el robo con una posible “profanación de las especies sagradas”. Sin embargo, señaló que no habría sido este el caso.

“En los comentarios en redes sociales también hay mucho apoyo hacia la Iglesia Católica y (hay) indignación por estos actos”, indicó.