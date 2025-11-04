La Heritage Foundation está recibiendo críticas después de que Kevin Roberts, su presidente, defendiera la reciente y controvertida entrevista de Tucker Carlson con Nick Fuentes.

Roberts dijo en un mensaje en video en redes sociales el 30 de octubre que “la coalición venenosa que ataca [a Carlson] está sembrando división” y que “su intento de cancelarlo fracasará”. Si bien el presidente de la Heritage Foundation dijo que no estaba de acuerdo y aborrecía las opiniones de Fuentes, afirmó que “cancelarlo no es la respuesta”.

“Cuando no estamos de acuerdo con los pensamientos y opiniones de una persona, desafiamos esas ideas y debatimos”, dijo Roberts. “Y hemos visto éxito con este enfoque mientras seguimos desmantelando las ideas viles de la izquierda”.

Durante la entrevista, Fuentes, quien dijo ser católico, en un momento expresó que admiraba a Joseph Stalin y se lamentó de la “judería organizada en Estados Unidos”. Por su parte, Carlson en otro momento dijo que le disgustaban los sionistas cristianos “más que nadie” y se refirió al sionismo cristiano como un “virus mental” y una “herejía cristiana”.

También surgieron informes de que la Heritage Foundation había gastado aproximadamente 1,2 millones de dólares patrocinando el programa de Carlson, alrededor de 75.000 dólares por episodio durante un periodo de 12 meses que comenzó en junio de 2024.

Se produjeron repercusiones tras el video de Roberts, con miembros del personal de la Heritage Foundation publicando un meme con el pie de foto “Los nazis son malos” en referencia a las posturas antisemitas de Fuentes y su admiración autoproclamada por Hitler.

The Hill informó inicialmente de un descontento adicional entre el personal y de que Ryan Neuhaus, jefe de gabinete de Roberts, había sido reubicado el viernes en otro puesto dentro de la organización. Esto se produjo después de que Neuhaus republicara múltiples declaraciones en defensa del video de Roberts. Neuhaus desde entonces ha renunciado.

El jurista y filósofo moral Robert P. George intervino en el debate en torno a la entrevista de Carlson el 1 de noviembre, escribiendo: “Entablar y argumentar enérgicamente contra personas que niegan la dignidad inherente e igual de todos es una cosa; darles la bienvenida al movimiento o tratar sus ideas e ideologías como si representaran formas legítimas de conservadurismo es algo completamente diferente”.

George dijo que el conservadurismo estadounidense enfrenta un desafío por parte de personas como Fuentes “que buscan aceptación en el movimiento conservador y sus instituciones” con el objetivo último de subvertir “nuestro compromiso con la dignidad humana inherente e igualitaria”.

“Nos corresponde a quienes mantenemos la ‘antigua fe’ (para tomar prestada una frase de Lincoln) dejar claro tanto a amigos como a adversarios que no permitiremos que la integridad de nuestro movimiento y sus instituciones se vea comprometida”, concluyó George.

