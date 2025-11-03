A raíz de informes sobre el aumento en los precios de las Biblias y que la gente está volviendo a asistir a la iglesia, el popular podcaster Joe Rogan compartió recientemente que disfruta asistir a la iglesia e incluso está contemplando la verdad del Evangelio y del mismo Jesús.

Hablando con dos comediantes que conducen su propio podcast, Triggernometry, Rogan, tras terminar un puro con Francis Foster y Konstantin Kisin mientras conversaban sobre una amplia gama de otros temas, profundizó en la religión en los últimos 15 minutos de su programa. La naturaleza religiosa del comentario surgió de una conversación sobre la educación y lo buena que podría ser la educación en casa, dadas las circunstancias actuales.

Kisin señaló: “Simplemente no quiero que algún joven de 25 años con el pelo azul le enseñe a mi hijo que el comunismo es brillante”.

“Exacto”, respondió Rogan. “Y lo raro es que la gente no tiene deseo de tener hijos propios, pero quiere adoctrinar a los hijos de los demás en su forma de pensar. Es como parte de por qué enseñan”.

Foster intervino diciendo: “Lo grandioso de una ideología es que te da certeza. Lo terrible de una ideología es… que te da certeza”.

“Eso es muy cierto. Y también es lo que la hace atractiva”, dijo el conductor de The Joe Rogan Experience, y añadió:

“Siempre me ha atraído la idea de que estas personas realmente creen. Es fascinante cuando veo a personas súper religiosas rezar como cinco veces al día. Eso es asombroso. Mira lo dedicados que están a eso. Si yo estuviera así de dedicado a algo, sería más estable en mi vida. Porque estás enfocado y todos creen. Y ves a la gente hablar de su religión con total certeza. Ojalá yo estuviera así de seguro. Esos tipos están tan seguros que están dispuestos a morir”.

Foster dijo que también les da “mucha paz interior”. Kisin admitió que en realidad ha empezado a ir a la iglesia, y le encanta, lo que llevó a Rogan a revelar: “Yo también. Es un grupo de personas que van a mejorar sus vidas. Están tratando de ser mejores personas”.

Rogan continuó: “Y están intentando, al menos para mí, en la iglesia a la que voy, leer y analizar pasajes de la Biblia. Me interesa mucho lo que estas personas tratan de decir. Porque no creo que sea nada. Hay muchos ateos y personas seculares a quienes les gusta descartar el cristianismo como algo tonto. Muchas personas que se autoproclaman inteligentes dicen que son cuentos de hadas; es un cuento de hadas. No sé si eso es cierto. Creo que hay más. Creo que es historia. Pero creo que es una historia confusa porque fue hace mucho tiempo. Y es gente contando cosas en una tradición oral en un idioma que no entiendes. Creo que hay algo en lo que dicen. Creo que hay una razón por la que todos tienen un mito del diluvio. Y eso concuerda con lo que dicen los geólogos”.

Luego pasó a hablar de algunas de las pruebas físicas que los investigadores han encontrado. “Encuentran estos rollos antiguos. Eso es lo que me resulta interesante”.

“El cristianismo en particular es lo que me resulta más fascinante”, admitió Rogan, “porque hay una persona con cuya existencia todos están de acuerdo que, de algún modo, tenía el mejor plan sobre cómo los seres humanos deberían interactuar entre sí y comportarse; y fue el mejor ejemplo de ello. E incluso murió con una [voluntad] no violenta, ni siquiera protestó, murió en la cruz por nuestros pecados. Es una historia fascinante. ¿Qué representa, entonces? Eso es lo verdaderamente importante. ¿Qué fue eso? ¿Quién fue Jesucristo si era un ser humano? ¿Qué fue eso? ¡Qué fuerte!”.

Kisin intervino para hablar de cómo las historias de Jesús enseñan sobre la abnegación y el sacrificio, y Rogan replicó: “Pero también es un ser humano histórico. Es un ser humano histórico y documentado. Ahí es donde se vuelve extraño. Hay una representación universal que no parece variar mucho”.

“Las lecciones que aprendes al ir a la iglesia son increíblemente profundas. Yo me crié católico”, dijo Foster, y añadió que, en la Misa, todos “se dan un signo de paz. Y literalmente das la mano a la persona de al lado. Qué gesto tan increíblemente profundo es ese, simplemente estrechar la mano de alguien… haces una conexión física literal con otro ser humano. Eso es muy poderoso”.

“Y si no tienes algo en lo que creer”, dijo Rogan, concluyendo la conversación, “si no hay una cosa que sigas, que creas que te está convirtiendo en una mejor persona, en una mejor versión de ti mismo. Si sólo dependes de tus caprichos… lo que sea que pienses que es lo moral que hay que hacer… ¿sabes qué obtienes? Obtienes a esas personas que son incapaces de responder a la pregunta de si se debe proteger a un feto no nacido, si tiene derechos. Simplemente dices No; eso es lo que obtienes cuando no tienes religión. Si tienes religión, dices que es una muy buena pregunta”.

Siempre es maravilloso escuchar a la gente contemplar la verdad de Cristo y lo que sucede cuando la verdad es abandonada o ni siquiera buscada. Que quienes escuchen esta conversación se sientan movidos a considerar una relación real con Jesús, que, como católicos, experimentamos de manera tan profunda en el sacrificio eucarístico, presente cada día para nosotros en la Misa diaria. Esperemos que Rogan siga reflexionando sobre estas preguntas con sus invitados y oyentes, para encontrar la paz verdadera, una paz que supera todo entendimiento, en la Presencia Real de Cristo.

Nota del editor: Este artículo es una traducción de una publicación de Alyssa Murphy en el blog del National Catholic Register. Las opiniones expresadas en este artículo corresponden exclusivamente a su autor.