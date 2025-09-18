La autora británica J.K. Rowling, célebre por los libros de Harry Potter, acudió a las redes sociales el pasado viernes para hablar de la fe, compartiendo personalmente cómo lucha con Dios.

En una larga publicación en X, anteriormente Twitter, la escritora, que se ha pronunciado abiertamente sobre los peligros de la ideología de género en redes sociales, llegando incluso a ser prácticamente “doxeada” por sus opiniones, escribió:

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

"He tenido dificultades con la fe religiosa desde mediados de mi adolescencia. Parece que tengo un vacío con forma de Dios dentro de mí, pero nunca logro decidir qué hacer al respecto".

La escritora dice que "probablemente podría enumerar al menos veinte cosas más sobre las que he cambiado de opinión" y luego sugiere la idea de que quizás realmente esté buscando:

"Actualmente no tengo una sola creencia que no pudiera modificarse con pruebas claras y concretas; y en todos los casos, salvo uno, sé qué pruebas tendrían que presentarse".

Llamando a esto "el dilema de Dios", Rowling afirmó que no sabe "qué tendría que ver para decidirme firmemente a un lado u otro".

Las más leídas 1 2 3 4 5

"Supongo que ese es el sentido de la fe, creer sin ver pruebas", admitió la autora. "Por eso probablemente iré a la tumba con ese asunto personal sin resolver".

Rowling fue criada en el anglicanismo, según Premier Christianity, y es miembro de la Iglesia de Escocia. Pero su última publicación resalta un deseo de examinar más datos sobre cómo llenar mejor ese "vacío con forma de Dios" en su corazón. ¿Quizás nosotros, como católicos, podamos ayudarla?

Esta no sería la primera vez que Rowling cambia de opinión con respecto a un tema. En su misma publicación mencionando a Dios, enumera varios asuntos en los que ha cambiado de parecer, incluyendo el transgenerismo, la marihuana y el suicidio médicamente asistido. Escribió:

"Solía creer que la crianza era todo y que la naturaleza no importaba. Mi creencia cambió debido a mi propia experiencia de vida y a la lectura de estudios sobre la herencia genética.

A los veinte años, creía que la diferencia entre los sexos se debía exclusivamente a la socialización. Ya no lo creo (por las mismas razones mencionadas). Antes creía en el desarme nuclear unilateral. Ya no lo creo.

Solía creer que el cannabis era esencialmente inofensivo. Ya no lo creo porque fui testigo de cómo destrozaba la salud mental de alguien a quien quiero.

Solía creer en la muerte asistida. Ya no lo creo, en gran parte porque estoy casada con un médico que me abrió los ojos a las posibilidades de coerción sobre personas enfermas o vulnerables".

Rowling afirma que podría enumerar aún más cosas que han cambiado para ella, pero la creencia en Dios es un punto sobre el cual está preguntando con honestidad y apertura, en busca de pruebas concretas.

Como católicos, podríamos presentarle a nuestros dos nuevos santos, incluido San Carlo Acutis, que hizo tanto por difundir los milagros eucarísticos. ¿Eso influiría en la mente de la autora de Harry Potter? ¿Qué tal la Prima Pars de Santo Tomás de Aquino sobre cómo probar la existencia de Dios? ¿O el análisis claro y conciso de las Escrituras del P. Mike Schmitz en el podcast La Biblia en un Año?

Sra. Rowling, también la invitamos a explorar EWTN y quizá aprender más acerca de la Madre Angélica, quien hablaba de la fe con tanta apertura y franqueza. Estamos aquí para ayudar a responder cualquier pregunta. Y rezamos por usted en este momento, para que en esta era de evangelización digital, nuestros hermanos católicos podamos ayudarla en su búsqueda de llenar su corazón con Dios.

Nota del editor: Este artículo es una traducción de una publicación de Alyssa Murphy en el blog del National Catholic Register. Las opiniones expresadas en este artículo corresponden exclusivamente a su autor.