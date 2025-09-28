Tras el conmovedor gesto de Erika Kirk, quien perdonó públicamente al asesino de su esposo Charlie Kirk ante millones de personas en Estados Unidos y el mundo, el actor Tim Allen anunció en sus redes sociales que, inspirado en su ejemplo, ha encontrado en su corazón la fuerza para perdonar al hombre que quitó la vida a su padre hace más de medio siglo.

Allen, recordado por su papel en Santa Cláusula y como la voz de Buzz Lightyear en Toy Story, escribió en X que le “impactó profundamente” cuando Erika Kirk pronunció las palabras sobre el hombre que mató a su esposo: “Ese hombre… ese joven… yo lo perdono”.

“He luchado por más de 60 años para perdonar al hombre que mató a mi papá. Hoy diré esas palabras mientras escribo: ‘Yo perdono al hombre que mató a mi padre’. La paz sea con ustedes”, expresó Allen.

When Erika Kirk spoke the words on the man who killed her husband: “That man… that young man… I forgive him.” That moment deeply affected me. I have struggled for over 60 years to forgive the man who killed my Dad. I will say those words now as I type: “ I forgive the man who… — Tim Allen (@ofctimallen) September 25, 2025

El reconocido actor cristiano, que se hizo famoso en los años 90 como Tim “El hombre de las herramientas” Taylor en la serie Home Improvement, reveló que ha cargado con este dolor desde los 11 años, cuando en 1964 un conductor ebrio provocó la muerte de su padre. Ahora, gracias al testimonio de una viuda que eligió perdonar, decidió dar un paso decisivo en su vida espiritual.

Su declaración ha conmovido a millones de seguidores, que también han compartido experiencias de pérdida y la lucha por perdonar. Algunos, inspirados por su mensaje, decidieron expresar públicamente el perdón a quienes les causaron dolor; otros, en cambio, admitieron que aún no encuentran la fuerza para hacerlo, aunque ven en Allen y en Erika Kirk un camino hacia la paz.

En medio de esta oleada de testimonios, resuena la enseñanza de Cristo sobre el perdón, recordada por el Papa León XIV en su audiencia general del 20 de agosto: “El perdón que nos enseña Jesús no espera el arrepentimiento del que ofende, sino que se ofrece primero, como don gratuito, aun antes de ser acogido. No es olvido ni debilidad, sino la capacidad de dejar libres a los demás”.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en National Catholic Register.