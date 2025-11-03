El Papa León XIV rezó este lunes ante la tumba del Papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor, tras haber ofrecido una Misa esta mañana por él, así como por los cardenales y obispos fallecidos durante el último año.

“Esta noche, el Papa León XIV se detuvo en la basílica de Santa María la Mayor para rezar ante la tumba del Papa Francisco y, posteriormente, ante la imagen de la Virgen, Salus Populi Romani. A continuación, prosiguió hacia Castel Gandolfo”, informó la Oficina de Prensa del Vaticano.

La Salus Populi Romani (Protectora del pueblo romano) es una imagen de la Virgen María ante la cual rezaba el Papa Francisco, antes y después de cada uno de sus viajes apostólicos.

El Papa León XIV reza este lunes 3 de noviembre ante la Salus Populi Romani en Santa María la Mayor. Crédito: Vatican Media.



“Hoy renovamos la hermosa costumbre, con motivo de la conmemoración de Todos los Fieles Difuntos, de celebrar la Eucaristía en sufragio por los cardenales y obispos que nos dejaron durante el año pasado, y con gran afecto la ofrecemos por el alma elegida del Papa Francisco, quien falleció tras abrir la Puerta Santa e impartir la Bendición Pascual a Roma y al mundo”, dijo el Papa León XIV en su homilía esta mañana.

“Gracias al Jubileo, esta celebración —para mí la primera— adquiere un sabor singular: el sabor de la esperanza cristiana”, destacó.

El Papa León XIV rezó para que el alma de su predecesor y los cardenales y obispos fallecidos en el último año “sean purificadas de toda mancha y resplandezcan como estrellas en el cielo. Y que a nosotros, aún peregrinos en la tierra, nos llegue en el silencio de la oración su aliento espiritual”.