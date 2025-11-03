La intención de oración del Papa León XIV para el mes de noviembre está dedicada a la prevención del suicidio.

A través de la Red Mundial de Oración del Papa, el Santo Padre invita a los fieles de todo el mundo a unirse en oración “para que las personas que están combatiendo con pensamientos suicidas encuentren en su comunidad el apoyo, el cuidado y el amor que necesitan y se abran a la belleza de la vida”.

La propuesta forma parte del ciclo mensual de intenciones de oración del Pontífice, que buscan movilizar la oración universal de la Iglesia ante los desafíos de la humanidad. En esta ocasión, la reflexión se centra en una de las problemáticas de salud pública más graves y menos visibilizadas a nivel global: el suicidio y las enfermedades mentales asociadas al sufrimiento emocional profundo.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 720.000 personas mueren por suicidio cada año, es decir, una cada 47 segundos y muchas más intentan hacerlo.

La Red Mundial de Oración del Papa, presente en 98 países, difunde cada mes el video y los materiales pastorales que acompañan la intención pontificia.





