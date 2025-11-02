Durante la Misa de conmemoración de todos los fieles difuntos, celebrada este domingo 2 de noviembre, el Papa León XIV invitó a los católicos a contemplar la muerte, “más que como un recuerdo del pasado, como una esperanza futura”.

En su homilía, desde el Cementerio del Verano en Roma (Italia), el Pontífice pidió no quedarse en “el dolor por la ausencia de quien no está”. En cambio, pidió “mirar hacia adelante, hacia la meta de nuestro camino, hacia el puerto seguro que Dios nos ha prometido, hacia la fiesta sin fin que nos aguarda”.

Papa León XIV en desde el Cementerio del Verano en Roma. Crédito: Crédito: Daniel Ibáñez / EWTN

“No estamos aquí sólo para conmemorar a los que han pasado de este mundo al otro. La fe cristiana, fundada sobre la Pascua de Cristo, nos ayuda a vivir la memoria más que como un recuerdo del pasado, como una esperanza futura”, aseguró.

El Santo Padre explicó que esta “esperanza futura” debe alimentar “nuestro recuerdo y nuestra oración en este día”; pero aclaró que no se trata de “una ilusión que sirve para aplacar el dolor por la separación de las personas amadas, ni un simple optimismo humano”.

“Es la esperanza fundada en la resurrección de Jesús, que ha vencido la muerte y ha abierto también para nosotros el paso hacia la plenitud de la vida”, señaló.

El Papa recordó que Dios ha creado a los hombres y mujeres y que, en el amor de su Hijo, los salva de la muerte. “En la alegría del amor junto a Él y a nuestros seres queridos, quiere hacernos vivir para siempre”, afirmó.

Por esta razón, León XIV invitó a anticiparse y la forma para hacerlo, dijo, es practicando “el amor los unos con los otros, en particular con los más frágiles y los más pobres”.

“La caridad vence la muerte”, aseguró el Pontífice, al explicar que en ella “Dios nos reunirá junto a nuestros seres queridos. Y, si caminamos en la caridad, nuestra vida será una oración que se eleva y nos une a los difuntos, nos acerca a ellos, en la espera de encontrarlos nuevamente en la alegría eterna”.

Finalmente, el Santo Padre animó a quienes tienen “dolor por la ausencia de quien no está” a confiar que “en la esperanza que no defrauda; miremos a Cristo resucitado y pensemos en nuestros seres queridos difuntos como envueltos por su luz”.

Asimismo, recordó que Dios “nos espera y, cuando lo encontremos, al final de esta vida terrena, gozaremos con Él y con nuestros seres queridos que nos han precedido”. También expresó su deseo de que esa promesa “nos sostenga, enjugue nuestras lágrimas, dirija nuestra mirada hacia adelante, hacia la esperanza futura que no declina”.