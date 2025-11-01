El Arzobispo de San Luis Potosí (México), Mons. Jorge Alberto Cavazos Arizpe, invitó a vivir con mucha fe este “bonito mes” de noviembre, que comienza este sábado con la Solemnidad de Todos los Santos y termina con el día de San Andrés el día 30.

En un mensaje publicado el 31 de octubre, el prelado resaltó la importancia de “vivir en nuestra vida las circunstancias de los tiempos”, que en este mes pasado se destacó por el aliento de las misiones y el rezo del Santo Rosario, una oración que no puede dejarse ahora en noviembre, para seguir en compañía de la Virgen María.

🔴Mensaje de nuestro Arzobispo, Mons. Jorge Alberto Cavazos Arizpe invitándonos a no dejar de rezar el Rosario, además de recibir con fe y alegría el mes de noviembre, con todas las actividades y festividades que se tendrán.#SLP#IglesiaPotosina pic.twitter.com/BuJX4RYtsb — Iglesia Potosina (@DiocesisSLP) October 31, 2025



El arzobispo destacó que hoy se celebra la Solemnidad de Todos los Santos, un momento para recordar “los testimonios, las palabras del santo de quien llevamos el nombre”.

“Asimismo tenemos la conmemoración de todos los fieles difuntos (el 2 de noviembre)”, continuó y exhortó a rezar por quienes nadie reza y por las almas del Purgatorio: “Que así tengamos esta bendita esperanza y honremos a quienes nos han acompañado (…) y así les invito a que sigamos preparando todo lo que es esta alegría de noviembre”.

“Dicen noviembre ‘bonito mes’: empieza con Todos los Santos y termina con San Andrés (30 de noviembre)”. Una semana antes, resaltó, “tenemos la solemnidad de Cristo Rey”, en el último domingo del año litúrgico, que este 2025 será el 23 de noviembre.

El arzobispo recordó también que el 14 de noviembre se realizará la peregrinación arquidiocesana a la Basílica de la Virgen de Guadalupe y animó a que este mes “sea una oportunidad más, con todos estos acontecimientos, de disfrutar y de vivir las circunstancias del tiempo y ahí en el tiempo encontrar esa presencia, esa compañía de Dios”.