Walter Sánchez Silva

Por Walter Sánchez Silva

1 de noviembre de 2025
05:01 p. m.

Nov. 1, 2025
05:01 p. m.

El Arzobispo de San Luis Potosí (México), Mons. Jorge Alberto Cavazos Arizpe, invitó a vivir con mucha fe este “bonito mes” de noviembre, que comienza este sábado con la Solemnidad de Todos los Santos y termina con el día de San Andrés el día 30.

En un mensaje publicado el 31 de octubre, el prelado resaltó la importancia de “vivir en nuestra vida las circunstancias de los tiempos”, que en este mes pasado se destacó por el aliento de las misiones y el rezo del Santo Rosario, una oración que no puede dejarse ahora en noviembre, para seguir en compañía de la Virgen María.

El arzobispo destacó que hoy se celebra la Solemnidad de Todos los Santos, un momento para recordar “los testimonios, las palabras del santo de quien llevamos el nombre”.

“Asimismo tenemos la conmemoración de todos los fieles difuntos (el 2 de noviembre)”, continuó y exhortó a rezar por quienes nadie reza y por las almas del Purgatorio: “Que así tengamos esta bendita esperanza y honremos a quienes nos han acompañado (…) y así les invito a que sigamos preparando todo lo que es esta alegría de noviembre”.

“Dicen noviembre ‘bonito mes’: empieza con Todos los Santos y termina con San Andrés (30 de noviembre)”. Una semana antes, resaltó, “tenemos la solemnidad de Cristo Rey”, en el último domingo del año litúrgico, que este 2025 será el 23 de noviembre.

El arzobispo recordó también que el 14 de noviembre se realizará la peregrinación arquidiocesana a la Basílica de la Virgen de Guadalupe y animó a que este mes “sea una oportunidad más, con todos estos acontecimientos, de disfrutar y de vivir las circunstancias del tiempo y ahí en el tiempo encontrar esa presencia, esa compañía de Dios”.

Walter Sánchez Silva
Soy esposo desde 2008. Con mi esposa tenemos tres hijos aquí y uno que se fue al cielo en 2023, antes de nacer. Desde que me incorporé a ACI Prensa en 2005, he tenido la oportunidad de cubrir diversos eventos de la Iglesia Católica. Entre ellos, las Jornadas Mundiales de la Juventud en Colonia, Madrid y Río de Janeiro y los viajes apostólicos del Papa Benedicto XVI a México y del Papa Francisco a Corea del Sur. He sido enviado al Vaticano para cubrir los sínodos de la Familia, en 2015; de la Amazonía, en 2019 y el de la Sinodalidad, en 2023. Sigo de cerca la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua, que sufre la persecución de la dictadura de Daniel Ortega, así como la actualidad eclesial en la región.