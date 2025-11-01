Los franciscanos de la Basílica de San Antonio de Padua (Italia) ofrecen la oportunidad de encender una vela y orar por tus seres queridos fallecidos, en ocasión del Día de los Fieles Difuntos este 2 de noviembre.

“El 2 de noviembre es un día de oración y recuerdo para nuestros seres queridos fallecidos”, señala un mensaje del P. P. Giancarlo Zamengo, uno de los frailes franciscanos de Padua.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Viven en nuestro corazón: son nuestras madres y padres, hijos, hermanos, hermanas, amigos. El recuerdo de su amor sigue iluminando nuestros pasos”, añade.

El sacerdote explica que este domingo 2 de noviembre, después de la Misa de las 18:00 (hora local), las intenciones de todos aquellos que hayan enviado sus oraciones serán colocadas ante la tumba de San Antonio “confiando a tus seres queridos a su intercesión y al abrazo misericordioso del Señor”.

Para encender una vela y ofrecer una oración por un ser querido fallecido, se debe ingresar al siguiente enlace: https://prega.santantonio.org/2novembre/?utm_source=dem3&utm_medium=cta2&utm_campaign=2novembre2025 y llenar el formulario con el nombre (nome), apellido (cognome), mail, nombre del difunto (nome del defunto) y escribir la oración (preghiera).

Si bien no es necesario hacer una ofrenda, los frailes piden una donación voluntaria para seguir ayudando “a niños y familias en dificultades, personas discapacitadas y ancianos enfermos, personas sin hogar y pobres, en Italia y en todo el mundo”.

Las más leídas 1 2 3 4 5