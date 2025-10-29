Con ocasión del centenario del Instituto Secular de las Hermanas de María de Schoenstatt, el Papa León XIV concedió indulgencia plenaria a quien visite el santuario original en Alemania, todos los santuarios de Schoenstatt y las iglesias y capillas bajo la responsabilidad de esta comunidad.

Se podrá obtener la indulgencia durante todo el jubileo de la comunidad, que inició el 1 de octubre y culminará el 4 de noviembre de 2026.

“Para nuestra comunidad, este don de la indulgencia en nuestro año jubilar es una invitación de Dios, por medio de la Iglesia, para una purificación más profunda de nuestro corazón”, dijo el movimiento de Schoenstatt en su sitio web.

“Confiamos en que la gracia de Dios nos sostenga de forma más perceptible, en el inicio de una nueva época para nuestra familia”, añadió.

El decreto de la Penitenciaria Apostólica de la Santa Sede dice que la indulgencia se dirige “a los miembros del instituto y a todos los fieles que, movidos por el arrepentimiento y por el amor, se unen a los objetivos espirituales del Año Jubilar 2025”.

La indulgencia también puede obtenerse para una persona fallecida.

Los fieles son invitados a peregrinar a alguno de los lugares mencionados y pasar allí un tiempo de recogimiento.

Para obtener la indulgencia deben cumplirse estas condiciones: la confesión sacramental, la recepción de la Eucaristía, la oración por las intenciones del Papa —según el decreto, el Padrenuestro, el Credo, la invocación a María, Madre de Dios, como Reina de la Paz y Madre de la Misericordia— y realizar un acto de penitencia y una obra de caridad.

Para conocer la lista de los santuarios en cada país puedes hacer clic aquí .