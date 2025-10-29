Su Santidad Mar Awa III, Catholicos-Patriarca de la Iglesia Asiria de Oriente, viajó esta semana a Roma para participar en una ceremonia que conmemoró el 60 aniversario de Nostra Aetate, la declaración de la Iglesia sobre la construcción de relaciones con religiones no cristianas.

Durante su estancia en la Ciudad Eterna, Su Santidad Mar Awa III mantuvo este lunes una audiencia privada con el Papa León XIV, con quien comparte la misma ciudad de origen: Chicago.

En el encuentro, el Pontífice exhortó a buscar una “plena comunión” entre ambas iglesias, proponiendo para ello el camino de la sinodalidad. Sin embargo, parece que esa comunión no se extiende al ámbito deportivo.

El líder de la Iglesia Asiria es seguidor de los Chicago Cubs, mientras que León XIV apoya a sus eternos rivales, los White Sox.

En su equipaje, Mar Awa III no olvidó incluir una camiseta de su equipo, que entregó al Papa León XIV como obsequio al término de su audiencia en el Vaticano.

En el momento de intercambio de regalos, pudo verse al fan de los Cubs con una sonrisa satisfactoria mientras que el Santo Padre sujeta con resignación la camiseta azul oscuro con el nombre “Leo” y el número 14 en rojo.

Mar Awa III publicó una fotografía del momento en su perfil de Instagram, donde escribió: “Durante el intercambio de regalos, le obsequié al Papa con una camiseta y una gorra personalizadas de los Cubs (en honor a todos nuestros vecinos del norte de Chicago). No hace falta decir que al Papa le encantó el regalo”, relató con ironía.



El Papa León XIV ha mostrado en varias ocasiones su afición por el béisbol, protagonizando momentos simpáticos que rápidamente se hicieron virales en las redes sociales.

En uno de sus habituales recorridos en papamóvil por la Plaza de San Pedro antes de la Audiencia General, sorprendió a todos al unirse espontáneamente a un grupo de peregrinos que coreaban “¡White Sox!”, dejando claro cuál es su equipo.