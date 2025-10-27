El primer sueño del P. Burke Masters fue ser jugador de béisbol de las Grandes Ligas, pero después de sentir el llamado de Dios al sacerdocio, ahora usa el deporte “para hablar de Jesús y de la Iglesia”.

“Jugué béisbol universitario en la Universidad Estatal de Mississippi y luego jugué brevemente en las ligas menores. Ese era mi sueño, ser un jugador de las Grandes Ligas, pero no funcionó”, dijo Masters.

“Dios finalmente me llamó a ser sacerdote. Realmente no era lo que yo quería, pero fue un llamado persistente y suave del Señor”, contó Masters en una entrevista el 24 de octubre con EWTN News Nightly.

“Fui al seminario pensando plenamente que iría… que no me gustaría y luego volvería a mis planes. Sin embargo, cuando llegué al seminario sentí una paz abrumadora, y esa es una de las frutas del Espíritu Santo”, relató.

Masters fue ordenado sacerdote en 2002 y sirvió en Illinois. Sin embargo, el béisbol volvió a formar parte de su vida cuando fue nombrado capellán de los Chicago Cubs en 2013.

“Dios trajo el béisbol de vuelta a mi vida de una forma que nunca imaginé. Desde entonces, la gente me ha llamado el ‘sacerdote del béisbol’, porque me encanta conectar la fe con el deporte”, dijo.

Aunque su “trabajo de tiempo completo” era ser párroco en la Diócesis de Joliet, asistía a todos los partidos de local de los Cubs. Como “sacerdote del béisbol”, fue capellán cuando el equipo ganó la Serie Mundial en 2016.

“Uno de mis principales mensajes para los jugadores entonces y ahora sería: ‘Recuerden su identidad, son hijos amados de Dios. Su identidad no está en el béisbol’. Y creo que eso ayuda a los jugadores a relajarse y decir: ‘Sí, este es un gran partido, millones de personas están mirando, pero al final, sigue siendo solo un juego. Y la vida continúa’”, explicó.

Conectando la fe y el deporte

En 2023, Masters publicó el libro A Grand Slam for God: A Journey from Baseball Star to Catholic Priest (“Un gran slam para Dios: de estrella del béisbol a sacerdote católico”). En él escribió sobre su infancia cerca de Chicago, su éxito en el béisbol, su conversión al catolicismo y su aceptación de la vocación sacerdotal.

Su historia aborda sus dudas y pérdidas personales, y cómo aprendió a abrazar su identidad no como atleta, sino como hijo de Dios y líder espiritual.

“El béisbol me enseñó muchas cosas, entre ellas la disciplina, el trabajo duro y cómo convivir con personas de distintos orígenes. Encuentro que eso me ayuda mucho en mi vida como sacerdote, como director vocacional, como párroco, y trato de invertir mucho tiempo en mi vida espiritual”, afirmó.

“Además, el béisbol me ha dado una forma de llegar a personas que no están cerca de Dios en este momento, compartiendo historias sobre el béisbol y mi experiencia deportiva. Eso me da una oportunidad para hablar de Jesús y de la Iglesia. Ha sido un gran regalo”, añadió.

En sus homilías, Masters dijo que suele “mencionar el deporte del béisbol”. Y agregó: “Puedo ver cómo algunas personas que aman el deporte se interesan más, y así puedo llevarles el mensaje del Evangelio con mayor facilidad”.

De cara a la Serie Mundial 2025, el 24 de octubre Masters compartió con EWTN sus predicciones sobre el resultado. Dijo: “Si pienso con la cabeza, ganarán los Dodgers, pero me encanta apoyar al desfavorecido. Así que mi corazón está con los Toronto Blue Jays”.

