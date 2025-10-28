Después de su exitosa edición en México, el Vitae Fest volvió a reunir, esta vez en Roma, a miles de jóvenes en un encuentro gratuito de música y arte, con el propósito de “difundir mensajes de paz, esperanza y reconciliación e inspirar cambios reales” en distintas capitales del mundo.

El evento, organizado por la Vitae Global Foundation, se celebró el sábado 25 de octubre en Parco Schuster, en la ciudad de Roma. Durante más de cuatro horas, artistas y público compartieron bajo el lema “No quemes puentes, conviértete en uno”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

De acuerdo con información compartida a ACI Prensa, Luis Quinelli, presidente de la fundación, explicó que el Vitae Fest “es mucho más que un concierto”, se trata de un espacio que busca promover “la reconciliación: con uno mismo, con los demás y con Dios”.

Dúo italiano Benji & Fede. Crédito: Vitae Fest

El festival contó con la participación de reconocidos artistas italianos como Benji & Fede, Settembre, AKA 7even, además de talentos emergentes como Lowrah y Mimi .

Para Quinelli, en la actualidad vivimos en un “mundo polarizado y fragmentado”, y por eso explicó que “en el fondo, la crisis que atravesamos a nivel global es espiritual, y Vitae es una respuesta a ello”, especial en el marco de las celebraciones del Año Jubilar de la Esperanza.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Artista italiano Settembre. Crédito: Vitae Fest

La Vitae Global Foundation, creada en 2012, es una organización internacional sin fines de lucro respaldada por líderes, artistas y ejecutivos de reconocimiento mundial. Su misión es promover, a través del arte y la cultura, mensajes que inspiren reconciliación y esperanza.

De acuerdo con los organizadores este festival fue “impulsado y soñado de manera especial por el Papa Francisco”. En mayo de este año, el Vitae Fest se presentó en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, donde, según información de los organizadores compartida con ACI Prensa, alrededor de 55.000 personas asistieron al evento, que contó con la participación de destacados artistas locales.

Para el próximo año, los organizadores compartieron con ACI Prensa que se realizará en Washington y Los Ángeles, ambas ciudades en Estados Unidos.