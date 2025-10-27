La brasileña Ayala Ferreira integra el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), una de las mayores organizaciones campesinas de América Latina, que surgió en 1984 como respuesta a la acumulación de tierras que sostiene el agronegocio mientras excluye la agricultura campesina.

El pasado 23 de octubre, en el marco del Jubileo de los Movimientos Populares, se reunió con el Papa junto a 130 delegados de esta plataforma social que hace protagonistas de la solución a los que sufren las injusticias.

En esa ocasión, León XIV hizo suyo el llamado de los excluidos y dejó claro que fue “bueno” haber izado, hace diez años en el Vaticano, la bandera de estos movimientos, con su lema: “Tierra, techo y trabajo”.

El Papa recibió en el Vaticano a los Movimientos Populares. Crédito: Vatican Media

Tras el encuentro, Ferreira destacó la relevancia del gesto y el significado que tiene para los movimientos sociales el apoyo explícito del Pontífice. “Tenemos un aliado más en la lucha. Una persona que es una referencia moral para instituciones y gobernantes, lo que es muy importante, porque ellos son responsables de construir y poner estas políticas y estas acciones en movimiento”, afirmó en conversación con ACI Prensa.

La militante del MST subrayó que las palabras del Papa, al referirse a los derechos sociales como “derechos sagrados”, constituyen un impulso moral y político para las comunidades más vulnerables. “Su voz en favor de estos derechos es algo tremendamente importante en la lucha que hacemos en el día a día en nuestros países”, señaló.

Ferreira regaló al Papa León XIV una imagen de Ossanha hecha con cuentas de candomblé. Crédito: Vatican Media

Ferreira quien regaló a León XIV una imagen de Ossanha, figura del candomblé asociada a la naturaleza y a la curación, elaborada con cuentas tradicionales de esa religión afrobrasileña.

Además, enfatizó que su apoyo explícito puede actuar como puente entre los movimientos populares y las instituciones estatales. “El Papa es un gran interlocutor, un gran mediador entre nosotros, que demandamos, y el Estado, los gobiernos y las instituciones que tienen que poner en movimiento estas acciones”, añadió.

Ferreira denuncia la existencia del agronegocio como un modelo “hegemónico y predatorio” que tiene consecuencias graves. Crédito: Cortesía Movimientos Populares

El agronegocio, un modelo “hegemónico y predatorio”

En Brasil, Ferreira denuncia la existencia del agronegocio como un modelo “hegemónico y predatorio” que tiene consecuencias graves. “Utiliza insumos químicos, agrotóxicos de forma intensiva y contamina los recursos naturales como el agua, además se promover la deforestación como parte de su proyecto”.

Pero además de las consecuencias ambientales, Ferreira denuncia que provoca la “pérdida de la soberanía alimentaria” de los brasileños. La representante del MST advierte sobre la violencia estructural que padecen los pueblos rurales. “Hay amenazas, prisiones y asesinatos de líderes indígenas y de campesinos que son aquellos que viven hoy en el campo, que tienen otra relación con la tierra y con su territorio, muy distinta de la lógica del agronegocio”, señala.

De forma paralela al Jubileo de los Movimientos Populares se desarrolló el V Encuentro Mundial de estas realidades cuyo proceso colectivo, iniciado en el año 2014, contó desde el primer momento con el apoyo del Papa Francisco y fortaleció el apoyo de la Iglesia.

El encuentro concluyó el pasado viernes con una declaración firmada por organizaciones de base de todo el planeta, tal y como refiere Vatican News, en la que piden que se respeten los derechos a la tierra, el techo y el trabajo para todas las personas, como base de la justicia social. “El Pontífice nos ha asegurado que está con nosotros, animándonos a perseverar en la misión de llevar la esperanza a las periferias”, señalaron entre aplausos al final del encuentro.

El encuentro concluyó el pasado viernes con una declaración firmada por organizaciones de base de todo el planeta. Crédito: Cortesía Movimientos Populares

En su declaración, los movimientos populares resaltan que “en el actual contexto de desigualdad creciente y profundos cambios”, se dan nuevos desafíos que no pueden dejar indiferente y que, como humanidad, “necesitamos transformar para que todas las personas puedan vivir en plena dignidad”.

Más de 50 conflictos armados activos que siembran muerte y desolación

Por otro lado, desgranan algunas de las crisis que asolan el mundo: los más de 50 conflictos armados activos que siembran muerte y desolación; las crecientes desigualdades económicas, la precariedad laboral que se agrava a nivel mundial; el drama al que miles de migrantes en distintas partes del mundo enfrentan cada día; el crecimiento alarmante del odio hacia los más pobres, los incendios que han arrasado con millones de hectáreas de bosques en todo el planeta, la contaminación de las aguas; la sobreexplotación de los minerales necesarios para la nueva tecnología y el armamentismo y la urgencia de reparar el daño medioambiental causado por un modelo depredador.



