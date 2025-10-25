Ayala Ferreira, miembro del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), regaló al Papa León XIV una imagen de Ossanha hecha con cuentas de candomblé.

Ossanha es el orixá –deidad de origen africano venerada por religiones afrobrasileñas como umbanda y candomblé– asociada con las hojas y la curación.

Ferreira estuvo entre los cerca de 130 delegados que el Papa León XIV recibió el23 de octubre en el Aula Pablo VI, en el ámbito del V Encuentro Internacional de Movimientos Populares y su peregrinación jubilar.

De Brasil, además del MST, participaron representantes del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), del Movimiento Nacional de Recolectores de Materiales Reciclables (MNCR) y del Centro Nacional de Africanidad y Resistencia Afrobrasileña (CENARAB).

Los movimientos populares participan en el Jubileo de los Movimientos Populares este fin de semana, que concluirá con una misa en la Plaza de San Pedro.

En su discurso, el Papa recordó que los encuentros en el Vaticano con movimientos sociales y organizaciones vinculadas a la lucha por causas como la tierra y el trabajo fueron iniciados por el Papa Francisco.

“Haciéndome eco de los llamamientos de Francisco”, dijo León XIV, “hoy digo: la tierra, el hogar y el trabajo son derechos sagrados, por los que vale la pena luchar, y quiero que me oigan decir: ¡Aquí estoy! ¡Estoy con ustedes!”

“La Iglesia debe estar con vosotros: una Iglesia pobre para los pobres, una Iglesia en salida, una Iglesia que se arriesga, una Iglesia valiente, profética y alegre”, continuó.

"Lo que considero más importante es que su servicio esté inspirado en el amor", dijo. "De hecho, cuando se forman cooperativas y grupos de trabajo para alimentar a los hambrientos, albergar a los sin techo, rescatar a los náufragos, cuidar a los niños, crear empleos, acceder a terrenos y construir viviendas, debemos recordar que no estamos promoviendo ideologías, sino viviendo verdaderamente el Evangelio".

“En el corazón del Evangelio está el mandamiento del amor, y Jesús nos dijo que su propio rostro se esconde en los rostros y las heridas de los pobres”, continuó.

“Es hermoso ver que los movimientos populares, incluso ante las demandas de justicia, están impulsados ​​por el deseo de amor, contra todo individualismo y prejuicio”.

