Este 25 de octubre, el Papa León XIV recibió en audiencia a Nawaf Salam, primer ministro del Líbano; junto a Trek Mitri, viceprimer ministro.

Ambos funcionarios libaneses, después de la audiencia con el Papa León, se reunieron con el Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano y con Mons. Paul Richard Gallagher, secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.

“Durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado, se destacaron con satisfacción las buenas relaciones bilaterales y se manifestó la expectativa común por el viaje apostólico del Santo Padre León XIV al Líbano, del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2025”, informó la Santa Sede.

“A continuación, la reunión constató las esperanzas depositadas por el pueblo libanés en el proceso de reformas y estabilización del país y se amplió al contexto regional, con el deseo compartido de que pronto se alcance una pacificación plena en todo el Levante”, añadió.

En lo que será el primer viaje apostólico de su pontificado, el Papa León visitará Turquía y el Líbano a finales de noviembre y comienzos de diciembre. En Turquía, peregrinará a İznik (la antigua Nicea) con motivo del 1700º aniversario del Primer Concilio de Nicea (año 325).

Este Primer Concilio Ecuménico es uno de los hitos fundamentales en la historia del cristianismo, pues definió la consustancialidad del Hijo con el Padre y dio origen al Credo que aún hoy recitan los cristianos en todo el mundo. El programa detallado del viaje será publicado más adelante.

