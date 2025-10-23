El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y su esposa, Usha, asistieron el jueves a una Misa privada celebrada por frailes franciscanos en la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, durante un viaje diplomático de tres días a Israel.

Vance, el segundo vicepresidente católico de Estados Unidos, se reunió con un grupo de obispos y se confesó antes de la Misa, según el informe del pool de periodistas de la Casa Blanca.

La Basílica del Santo Sepulcro fue construida a principios del siglo IV durante el reinado de Constantino el Grande, el primer emperador romano en convertirse al cristianismo. Es administrada conjuntamente por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Griega y cuatro Iglesias ortodoxas orientales.

Según la tradición, la iglesia está edificada en el lugar de la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesucristo. Es un destino de peregrinación de primer orden para los cristianos que visitan Tierra Santa.

“Qué bendición tan increíble haber visitado el lugar de la muerte y resurrección de Cristo”, afirmó luego Vance en una publicación en X. “Estoy enormemente agradecido a los sacerdotes griegos, armenios y católicos que cuidan este lugar santísimo. Que el Príncipe de la Paz tenga misericordia de nosotros y bendiga nuestros esfuerzos por la paz”.

Durante su visita, Vance se arrodilló en oración silenciosa frente a la Piedra de la Unción. Muchos creen que esta es la piedra sobre la que el cuerpo de Jesucristo fue ungido con óleos y bálsamos antes de su sepultura.

También rezó ante el Altar del Calvario, que se cree es el lugar donde Cristo fue crucificado.

Según el informe del pool de periodistas, Vance y su esposa encendieron velas en la iglesia. Vance también encendió dos velas con fuego del sepulcro de Cristo para llevarlas de regreso a Estados Unidos.

“Estamos enviando estas luces a la Casa Blanca”, dijo un obispo ortodoxo armenio, según el informe del pool de prensa. “Que Dios bendiga a América, a Estados Unidos y a Armenia y nuestra amistad”.

El viaje de Vance a Israel se produce mientras la Casa Blanca trabaja con Israel y Hamás para mantener un alto el fuego, que puso fin a una guerra de dos años en Gaza. Más temprano durante su viaje, pidió a los cristianos que recen por la paz en la región.

“Los cristianos tienen muchos títulos para Jesucristo, y uno de ellos es el Príncipe de la Paz”, dijo el vicepresidente. “Y pediría a las personas de todas las religiones, en particular a mis hermanos cristianos, que recen para que el Príncipe de la Paz pueda seguir obrando un milagro en esta región del mundo”.

“Creo que con sus oraciones y con la providencia de Dios, y con un equipo muy bueno detrás de mí, creo que lo lograremos”, dijo.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.



