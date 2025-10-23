El Arzobispo de Tarragona (España), Mons. Joan Planellas, ha asegurado que el mensaje evangélico “no se puede entender sin la apertura al otro, especialmente al pobre y al inmigrante”.

“Una persona que rechaza a los inmigrantes no puede ser un verdadero cristiano”, explicó en una entrevista concedida a ACI Prensa durante la peregrinación a Roma del 7 al 10 de octubre, organizada por el Arzobispado de Tarragona, en la que participaron fieles, sacerdotes y representantes de distintas parroquias.

En referencia a la exhortación apostólica Dilexit te del Papa León XIV, que se publicó durante semana en la que tuvo lugar la peregrinación, Mons. Planellas explicó que ser xenófobo y rechazar a los inmigrantes “no es Evangelio”. En el primer documento pontificio del PapaLeón, Dilexit te, “se dice claramente que es esencial para la vida cristiana la atención a los demás y especialmente a los pobres. Es un aspecto ineludible del cristianismo”.

El arzobispo añadió que esta enseñanza no se reduce a una cuestión moral, sino que tiene un fundamento teológico profundo: “Por una parte está la enseñanza, la doctrina, la fe; y por otra, la celebración de la fe. Pero después está la caridad, la entrega a los demás y especialmente a los pobres y a los inmigrantes, a todos los que sufren y no tienen las condiciones indispensables para vivir. Y esto el Papa lo fundamenta teológicamente. Esta es una gran aportación”.

Una Iglesia viva y diversa en Tarragona

Mons. Planellas describió cómo su archidiócesis vive la integración de los inmigrantes con vitalidad y esperanza. Detalló, por ejemplo, que el pasado domingo 5 octubre, Día del Emigrante y del Refugiado, celebró Misa en Torreforta,Tarragona, y la “Iglesia estaba abarrotada, parecía la aldea global porque había 25 países diferentes, y fue una eucaristía vibrante”.

El arzobispo destacó el papel enriquecedor de los fieles de otras culturas: “Los católicos que vienen de fuera nos aportan algo muy importante, que es vida, nueva vitalidad a nuestra Iglesia”.

Mons. Planellas describió cómo su archidiócesis vive la integración de los inmigrantes con vitalidad y esperanza. Crédito: Arzobispado de Tarragona

“Trabajar por la concordia y la no polarización”

Después de la Misa, hubo un encuentro interreligioso muy significativo: “Cada país o grupo ponía una tienda con productos de su tierra, cosas dulces. Además hicimos un manifiesto por la paz, y ahí estaban también las asociaciones islámicas de Tarragona. Fue un encuentro emocionante, muy bonito, porque manifestamos la fraternidad y el trabajar por la concordia y la no polarización”.

El arzobispo recordó incluso la presencia de representantes de las mezquitas locales: “ Había representantes de las mezquitas que me invitaron a visitarlas un día. Estos pequeños brotes verdes los tenemos que cultivar, y desde la Iglesia lo tenemos hacer”.

Mons. Planellas aseguró que solo es un ejemplo concreto de lo que “hacía Jesús en el Evangelio que tenemos que seguir”.

“Jesús acogía. Además, en el Antiguo Testamento ya lo dice: ‘No desprecies a ningún inmigrante, porque tú también fuiste inmigrante en el país de Egipto’. Esto lo dice el Antiguo Testamento”, explicó.

Encuentro con el Papa León XIV durante la peregrinación jubilar

Durante la visita, el arzobispo pudo saludar personalmente al Papa León XIV al término de la audiencia general del pasado miércoles 8 de octubre.

“Fue un saludo muy cordial, muy emotivo, especialmente para mí, porque venimos en representación, de alguna manera, de toda la diócesis”, expresó.

El arzobispo quiso, además, obsequiar al Santo Padre dos publicaciones sobre el patrimonio cristiano de Tarragona: “Le regalé dos libros. Uno es un resumen del cristianismo primitivo en Tárraco, de los orígenes cristianos que se remontan a la predicación de Pablo, y el acta martirial más antigua de la península ibérica, el martirio de san Fructuoso y sus diáconos Augurio y Eulogio, del año 259. Después le regalé otro libro, que es La Catedral Medieval, con fotografías muy bonitas de la Catedral de Tarragona”, concluyó.



