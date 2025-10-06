En el siglo XIX, Santa Francisca Javiera Cabrini hizo suyo el tormento de los más de 14 millones de italianos inmigrantes que malvivían en Estados Unidos. Inspirado en el legado de la primera santa estadounidense, la Universidad de Villanova —la institución más destacada de la Orden de San Agustín— lanzó el Mother Cabrini Institute on Immigration (Instituto Madre Cabrini sobre Migración).

En este centro de estudios superiores afincado en Filadelfia (Estados Unidos), Robert Francis Prevost —hoy el Papa León XIV—, se graduó en Matemáticas en 1977.

La iniciativa se fundamenta en los valores agustinianos de Veritas, Unitas y Caritas (verdad, unidad y caridad) y busca reunir a la comunidad académica y a otros agentes externos para promover acciones concretas frente a los desafíos contemporáneos de la migración.

“Actualmente existe un patrón mental que asocia al inmigrante con la criminalidad, tráfico de drogas o de personas. Sin embargo, los inmigrantes son quienes cuidan a nuestros hijos y nuestros mayores, les abrimos las puertas de nuestras casas para que limpien nuestros hogares. Los invitamos a las partes más íntimas de nuestra vida, y aun así los medios generan imágenes contrarias que dificultan reconocer su humanidad”, explica la profesora de Derecho Michele Pistone, directora del centro que fue inaugurado en el Vaticano este martes.

El instituto busca precisamente revertir estas percepciones negativas a través de un enfoque interdisciplinario basado en cuatro pilares: enseñanza, investigación, defensa y servicio.

“Queremos transformar corazones y mentes, trabajar con todos los colegios de Villanova y vincularnos con centros, exalumnos y socios comunitarios para generar un cambio sistémico”, señala la experta.

Para Pistone, la universidad es un escenario ideal para este tipo de trabajo. “¿Qué mejor lugar para hacerlo que desde una universidad, donde podemos estudiarlo, estar activos sobre el terreno, aprender de la experiencia y enseñar a los estudiantes —los futuros líderes de nuestro país y empresas— a comprender la experiencia de los migrantes?”, señala.

La académica también participó en el evento “Refugiados y Migrantes en Nuestro Hogar Común”, que se desarrolló en Roma del 1 al 3 de octubre de 2025, antes del Jubileo de los Migrantes (4–5 de octubre). Los más de 200 participantes de este encuentro global, provenientes de más de 40 países, fueron recibidos por el Papa León XIV la semana pasada.

Según explicó en conversación con ACI Prensa, la semilla del Mother Cabrini Institute on Immigration se plantó en 2022 cuando el Papa Francisco llamó a las universidades a investigar y enseñar más sobre migrantes y refugiados. “Estaba en primera fila y sentí que me hablaba directamente a mí. Sentí un llamado personal a ser parte de la solución”, relata la profesora de Derecho en la Facultad de Derecho Charles Widger de Villanova.

Inspiración personal y compromiso de toda una vida

La pasión de Pistone por la migración tiene raíces profundas en su historia familiar. Durante sus estudios en Italia, visitó Sicilia en busca de los orígenes de sus abuelos, que emigraron a Estados Unidos a principios del siglo XX.

“Ver a mis familiares, que no conocían a mi padre, y ver cómo se alegraban de sus logros en Nueva York, cambió mi vida. Empecé a comprender la historia de los migrantes desde una perspectiva vivida, y eso me llevó a trabajar con solicitantes de asilo desde 1999”, relata Pistone.

Para la experta, la migración forma parte de la identidad y la misión de Estados Unidos: “Mi estado, Pensilvania, fue fundado como refugio para quienes huían de persecución religiosa. Eso es lo que significa el asilo: ofrecer refugio a quienes no pueden vivir según sus creencias o expresarse libremente”, explica.

Inspirándose en la vida y obra de Madre Cabrini, canonizada por Pío XII en 1946, Pistone subraya el valor de este centro apenas inaugurado, como centro intelectual y social: “Madre Cabrini fue una visionaria y emprendedora social. Su carisma nos guía hoy para preguntarnos: ¿cuál es el trabajo de Madre Cabrini en el mundo contemporáneo? Queremos llevar adelante esa misión a través de la educación, la investigación, la incidencia pública y el servicio”.



