El Cardenal Robert McElroy, Arzobispo de Washington, pronunció el domingo una homilía instando a los católicos a “acoger de manera sostenida, inquebrantable, profética y compasiva” a los migrantes en Estados Unidos, durante una Misa por la 11ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.

“Durante los últimos 110 años, se ha celebrado la Misa en todo nuestro país para honrar y apoyar a los inmigrantes y refugiados que han llegado a nuestra nación como parte de esa corriente de hombres y mujeres de todas las tierras que han construido a los Estados Unidos como una gran nación”, dijo McElroy en su homilía en la Catedral de San Mateo Apóstol, en el noroeste de Washington, D.C., el 28 de septiembre.

“Pero este año es diferente de los 110 años que le han precedido”, señaló, “pues este año estamos enfrentando —tanto como nación como como Iglesia— un ataque sin precedentes contra millones de hombres y mujeres inmigrantes y familias en medio de nosotros”.

McElroy describió el enfoque de la administración Trump hacia la inmigración como “una campaña integral para desarraigar a millones de familias” que “se basa en el miedo y el terror en su núcleo”. El objetivo de la administración Trump, dijo, “es simple y unitario: robar a los inmigrantes indocumentados cualquier verdadera paz en sus vidas, para que en su miseria ‘se auto-deporten’”.

Al abordar la afirmación de la administración de que todos los migrantes que ingresan sin documentos al país deben ser removidos, McElroy sostuvo que el Evangelio “propone una medida muy diferente”, a saber, que los migrantes son “nuestros prójimos”.

Al referirse a la parábola del buen samaritano, McElroy argumentó que “el elemento más llamativo” de la historia fue “que el samaritano estuvo dispuesto a rechazar las normas de la sociedad que decían que, por su nacimiento y estatus, no tenía obligación alguna con la víctima, que era un judío”.

“La penetrante comprensión y la gloria del samaritano fue que rechazó la estrechez y la miopía de la ley para entender que la víctima a la que pasaba de largo era verdaderamente su prójimo y que tanto Dios como la ley moral lo obligaban a tratarlo como prójimo”, afirmó.

McElroy se refirió a la comunidad católica en Washington, D.C., que, según dijo, ha sido testigo de muchos migrantes de fe que “han sido detenidos y deportados en la ofensiva que se ha desatado en nuestra nación”.

“Estamos siendo testigos de un ataque gubernamental integral diseñado para producir miedo y terror entre millones de hombres y mujeres que, a través de su presencia en nuestra nación, han estado nutriendo precisamente los lazos religiosos, culturales, comunitarios y familiares que están más desgastados y que son más valiosos en este momento de la historia de nuestro país”, dijo McElroy.

McElroy señaló que la doctrina social católica categoriza la seguridad fronteriza y la deportación de delincuentes condenados por “delitos graves” como objetivos nacionales legítimos.

Sin embargo, añadió, “a veces, nuestro gobierno afirma que estos objetivos constituyen la esencia y el alcance de sus esfuerzos de aplicación de las leyes de inmigración, y si eso fuera cierto, la enseñanza católica no presentaría objeción alguna”.

En última instancia, el cardenal llamó a los católicos a “formar nuestra postura y acción como pueblo de fe”, para “solidarizarnos con los hombres y mujeres indocumentados cuyas vidas están siendo trastocadas por la campaña de miedo y terror del gobierno”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.