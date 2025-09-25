Los obispos católicos de Estados Unidos llamaron a proteger la unidad de las familias inmigrantes ante las amenazas de la separación de sus miembros por “políticas injustas, dificultades económicas y la falta de vías legales viables”.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) hizo este llamado a través de su cuenta de X en el marco de la Semana Nacional de la Migración que se celebra hasta el 28 de septiembre.

En su post, publicado el 24 de septiembre, los obispos recuerdan que “la familia es el fundamento de la sociedad” y “un vínculo sagrado creado por Dios”.

En el caso de las familias migrantes, añaden, la doctrina social de la Iglesia establece que estas “tienen derecho a la misma protección que se otorga a las demás familias”.

“Sin embargo, las familias inmigrantes con demasiada frecuencia sufren el espectro de la separación debido a políticas injustas, dificultades económicas y la falta de vías legales viables”, señalan.

Los prelados recordaron que en Estados Unidos existe la realidad de “las familias de estatus mixto, en las que los miembros tienen diferentes estatus migratorios, enfrentan desafíos únicos, especialmente cuando uno o más miembros de la familia son ciudadanos estadounidenses”.

El 31 de marzo, la USCCB publicó junto con líderes evangélicos el informe One Part of the Body: The Potential Impact of Deportations on American Christian Families, según el cual “casi 7 millones de cristianos ciudadanos estadounidenses conviven con personas en riesgo de deportación”, que son mayormente “cónyuges o hijos menores de edad de inmigrantes en riesgo de deportación”.

El informe advierte que “cuando se ordena la deportación de un miembro de una familia”, esta corre el riesgo de desmembrarse, si no toma la decisión de expatriarse en conjunto.

El análisis señala que entre los millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos “se encuentran muchos cristianos, dado que el cristianismo es, con diferencia, la religión de la gran mayoría”.

En ese sentido, estima que para finales de 2024 “había más de 10 millones de inmigrantes cristianos en Estados Unidos vulnerables a la deportación, incluyendo a quienes no tienen estatus legal”.

En el post de ayer miércoles, los obispos recuerdan que “como católicos, afirmamos que las familias pertenecen juntas, y nuestra sociedad en su conjunto es más fuerte cuando las familias reciben apoyo y fortalecimiento”.

“La Semana Nacional de la Migración nos llama a defender la santidad de las familias inmigrantes, asegurando que madres, padres e hijos puedan permanecer unidos y prosperar juntos”, concluyen.



