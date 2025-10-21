Una encuesta publicada por el Pew Research Center reveló que la mayoría de los católicos de Estados Unidos cree que la religión tiene una influencia positiva en la vida del país, y un número cada vez mayor de católicos cree que la influencia religiosa en la vida cotidiana es una fuerza creciente.

Los datos publicados el 20 de octubre revelaron que el 71 % de los católicos cree que la religión tiene una influencia neta positiva en la sociedad, mientras que el 10 % afirma que tiene una influencia neta negativa. El 19 % restante afirmó que la religión tiene un impacto neto neutral o poco claro en la sociedad.

Una minoría de católicos cree que el impacto de la religión en la sociedad está creciendo, pero esa cifra es mucho mayor que en encuestas anteriores. La encuesta comparó las respuestas de febrero de 2024 con las de febrero de 2025.

Pew descubrió que, en 2025, el 27 % de los católicos cree que la religión está ganando influencia en la vida estadounidense, en comparación con el 73 % que afirmó que la religión está perdiendo influencia. Sin embargo, esto representa un cambio significativo con respecto a 2024, cuando solo el 15% de los católicos creía que la religión estaba ganando influencia y el 82% creía que la estaba perdiendo.

Según la investigación, el 13% de los católicos afirmó que sus creencias religiosas entran en gran conflicto con la cultura estadounidense dominante, y el 42% dijo que sus creencias entran en cierto conflicto con la cultura dominante. Alrededor del 45% afirmó que no existe un gran conflicto entre sus creencias religiosas y la cultura dominante.

La encuesta también reveló que el 30% de los católicos afirmó que amar a su país es esencial para ser cristiano. Asimismo, reveló que para el 65% de los católicos muchas religiones pueden ser verdaderas, mientras que el 19% afirmó que solo una religión lo es. Alrededor del 13% dijo que "hay poca verdad en cualquier religión".

Influencia en la sociedad estadounidense

Según la encuesta de Pew, el público estadounidense en general también tiene una visión positiva del impacto de la religión en la sociedad. Alrededor del 59% afirmó que la religión tiene un impacto neto positivo en la sociedad, mientras que el 20% afirmó tener una opinión neta negativa y alrededor del 21% manifestó que la religión tiene un impacto neto neutral o poco claro en la sociedad.

Pew también descubrió que el 31% del público estadounidense en general cree que la religión está ganando influencia en la sociedad y el 68% afirmó que la está perdiendo en 2025. Esto también representa un cambio con respecto a 2024, cuando solo el 18% afirmó que la religión estaba ganando influencia y el 80% afirmó que la estaba perdiendo.

La encuesta también reveló una división política en torno a la opinión pública sobre si la influencia de la religión es positiva. Alrededor del 78% de los republicanos cree que la religión tiene un impacto neto positivo en la sociedad, en comparación con solo el 40% de los demócratas que opinaron lo mismo.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.