Obispos y sacerdotes de varias diócesis de México y Estados Unidos han invitado a organizar una vigilia católica por los migrantes el próximo 22 de octubre u otra fecha posible, como una manera de manifestar su solidaridad con estas personas y pedir políticas migratorias adecuadas.

La convocatoria fue lanzada el pasado 12 de octubre en el mensaje final del Encuentro Binacional: migrantes, peregrinos de esperanza en Cristo, realizado en San Luis Río Colorado, en el estado mexicano de Sonora.

Entre los participantes hubo representantes de las diócesis de Mexicali, Matamoros-Reynosa, Nogales, Tucson, Las Vegas, San Bernardino, entre otras. El encuentro incluyó una peregrinación y una Misa en la ciudad mexicana.

En su declaración final, los firmantes recordaron que “en la Iglesia nadie es forastero y la Iglesia no es ajena a nadie, en ningún lugar”.

En ese sentido, manifestaron su cercanía a aquellas personas “que viven con miedo, enfrentando una retórica deshumanizante, políticas diseñadas para intimidar y decisiones imposibles”.

“Los sistemas migratorios deficientes de ambos países nos niegan la oportunidad de acogerlos como nuevos miembros de nuestra comunidad dado las faltas de opciones limitadas para migrar”, indicaron

Ante esta situación, señalaron, “no es momento de complacencia ni conformismo, sino de ser aún más proactivos en nuestra labor pastoral y profética de encuentro y acogida con quienes se ven obligados a vivir en la sombra”.

Los firmantes reconocieron el derecho de las naciones a regular la inmigración “en coherencia con el bien común y el respeto de la dignidad de todos”, así como el derecho de las personas a migrar cuando las condiciones en sus lugares de origen no son las adecuadas para una vida digna, respetando a las comunidades que las acogen.

La declaración reconoce “la dignidad inherente e inviolable” de los migrantes “que ninguna autoridad terrenal puede negar”.

En ese sentido, los firmantes llamaron a “resistir la tentación de la apatía y, en cambio, con valentía y esperanza, actuar para vivir verdaderamente el amor de Cristo que trasciende fronteras”.

Para ello, invitaron a llevar a cabo “una vigilia católica para personas migrantes”. En la declaración se propone como fecha “el 22 de octubre, Día Católico de Acción, o en otras fechas simbólicas en las semanas y meses que vienen”.

Además, alentaron a promover reuniones de personas que tengan experiencia en migración con quienes “están más alejados de estas realidades”, salir al encuentro de los migrantes y orar por las autoridades, pidiéndoles “leyes y políticas que promuevan la seguridad de las personas que huyen de la violencia, respeten la dignidad de las personas migrantes y refugiadas, y defiendan la santidad de la unidad familiar”.

El texto culmina señalando que “sea cual sea nuestro país de nacimiento nos esforzamos por alcanzar el mismo horizonte, anhelando nuestra verdadera patria”.

“A veces, los obstáculos que se nos presentan pueden parecer insuperables, pero nuestro Santo Padre, el Papa León XIV, señala una fuente de inspiración que vive en nosotros: ‘Allí donde todo parece perdido, los migrantes y refugiados son mensajeros de esperanza’”, expresa la declaración.