El Señor de los Milagros sale en procesión este fin de semana en Lima, la capital del Perú, en este mes de octubre dedicado a Él.

El amor que le tienen los fieles al Cristo Moreno, como también se le conoce a este distintivo de peruanidad en el mundo, se refleja en las multitudes que lo acompañan y que le piden favores y esperanza ante la tensa situación actual del país. Lo que pocos saben del querido Cristo de Pachacamilla es quién es la Virgen de la Nube, la advocación mariana que está detrás suyo sobre las mismas andas, la plataforma que porta a ambos.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

¿Quién es la Virgen de la Nube?

La devoción a la Virgen de la Nube tiene su origen en el siglo XVII en Quito, Ecuador, cuando un grupo de fieles iba en procesión rezando por la salud del obispo Sancho de Andrade y Figueroa. Fue entonces cuando algunos vieron a la Madre de Dios sobre una nube, lo que dio inicio a su culto.

Una procesión de la Virgen de la Nube en Azogues (Ecuador). Crédito: Lmpesantezt (CC BY-SA 4.0).



“El 30 de diciembre de 1696, mientras iban en procesión, percibieron algunos que había una imagen de la Virgen sobre una nube. Tenía una corona en la cabeza y una azucena en la mano, que es como se ve la representación actual”, explica a ACI Prensa Mons. Pedro Díaz Hidalgo, autor del libro “Un mes con el Señor de los Milagros” y conocedor de su historia.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Vieron que la imagen de la Virgen llevaba sobre el brazo izquierdo al Niño Jesús. Según el canónigo Pedro Zumárraga, que cuenta la historia, la aparición duró más o menos ‘el tiempo de un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria’. A partir de ahí el obispo se curó y surgió esta advocación de la Virgen de la Nube”, detalla el experto que ha sido director espiritual de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas durante doce años.

La principal imagen de esta advocación está en el santuario construido en su honor en el cantón Azogues, en la provincia ecuatoriana del Cañar.

La imagen de la Virgen de la Nube en el Cerro Abuga en Azogues (Ecuador). Crédito: KathyAMC (CC BY-SA 4.0)



¿Por qué la Virgen de la Nube está detrás del Señor de los Milagros?

“El escritor José Eusebio de Llanos Zapata, un cronista del siglo XVIII, cuenta que en octubre de 1747, un año después del fuerte terremoto en Lima del 28 de octubre de 1746, la procesión salió como todos los años, pero esta vez acompañada de la imagen de la Virgen de la Nube”, relata Mons. Pedro Hidalgo.

“No hay certeza, sino una hipótesis bastante válida, de que se haya puesto la imagen de la Virgen de la Nube como un homenaje a Sor Antonia Lucía del Espíritu Santo –mujer de Guayaquil cuyo nombre antes de ser religiosa era Antonia Maldonado– que fundó el Instituto Nazareno con el que se inició algo que no pudo ver en vida: el monasterio de Nazarenas Carmelitas Descalzas, pues ella deseaba un monasterio según la regla de Santa Teresa”, agrega.

La Virgen de la Nube “fue colocada entonces en homenaje a Sor Antonia Lucía del Espíritu Santo, fallecida unos 40 años antes de que saliese en procesión la imagen mariana con el Señor de los Milagros”, destacó el sacerdote.

La imagen del Señor de los Milagros en la procesión de este sábado 18 de octubre en el centro histórico de Lima. Crédito: EWTN Noticias.



Mons. Pedro Hidalgo dijo también que, actualmente, en la Iglesia de Las Nazarenas, donde se conserva la imagen del Señor de los Milagros, se recuerda a la Virgen de la Nube “con un triduo los días 29, 30 y 31 de octubre; y en algunas iglesias el 30 de diciembre, fecha en la que se apareció en Ecuador”, aunque su culto en el Perú es aún incipiente, pese a ser la acompañante del Cristo Morado.

El experto precisó además que esta advocación mariana “se relaciona directamente con el Señor de los Milagros. Me atrevo a decir que alrededor del 95% de las más de 400 hermandades que hay en el mundo portan detrás del Cristo Moreno a la Virgen de la Nube”.

¿Es tan milagrosa la Virgen de la Nube como el Señor de los Milagros?

“La imagen no es la milagrosa”, precisa el sacerdote. “Quien hace milagros es el Señor, es Dios, aunque es verdad que se piden estas gracias, favores o milagros, a veces por intercesión de la Virgen o la mediación de la imagen del Señor de los Milagros”.

Sin embargo, prosigue, “a través de la Virgen de la Nube se conceden gracias y favores pues evidentemente hay gente, hay fieles que invocan a la Virgen y han obtenido gracias, pero sin duda es mayor el número de personas que ha obtenido gracias y favores por la advocación del Señor de los Milagros”.

¿Quién es el Señor de los Milagros?

El Señor de los Milagros, también llamado Cristo de Pachacamilla, Cristo Morado o Cristo Moreno es una imagen de Jesús pintada en una pared de adobe por un esclavo angoleño y que se conserva en el Santuario de Las Nazarenas en Lima.

La milagrosa imagen ha soportado el embate de varios terremotos, por lo que su veneración ha crecido cada vez más desde el siglo XVII, convirtiéndose en un distintivo de los peruanos en todo el mundo, también en Roma, donde cada octubre llega hasta la Plaza de San Pedro en el Vaticano.

Este 2025, la procesión del Señor de los Milagros llegará con más de 4.000 personas y estará presente en la Misa de canonización en la que el Papa León XIV elevará a los altares a siete nuevos santos el domingo 19 de octubre. El Santo Padre, que fue Obispo de Chiclayo en el norte del Perú, dirigirá su esperado saludo a los fieles peruanos.