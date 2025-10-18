Por primera vez desde la Reforma Protestante, un monarca británico reinante y un Papa rezarán juntos públicamente durante una visita de Estado al Vaticano.

El rey Carlos III participará en una oración ecuménica por el cuidado de la creación presidida por el Papa León XIV dentro de la Capilla Sixtina, el 23 de octubre, bajo el techo decorado por Miguel Ángel, durante su primera visita de Estado al Vaticano junto a la reina Camila.

El Coro de la Capilla Sixtina cantará junto con el Coro de la Capilla de San Jorge de Inglaterra y el Coro de la Capilla Real de Su Majestad en esta histórica oración ecuménica, centrada en alabar a Dios Creador, según informaron funcionarios vaticanos.

También participará Stephen Cottrell, arzobispo anglicano de York. La visita marcará el primer encuentro entre el rey Carlos y el Papa León XIV. Ambos se reunirán primero en privado en el Palacio Apostólico por la mañana y, posteriormente, se les unirán empresarios en la Sala Regia del palacio para dialogar sobre el cuidado de la creación y la sostenibilidad ambiental.

Durante la visita de Estado, el Cardenal James Michael Harvey, Arcipreste de la basílica, conferirá al rey Carlos el título de Confrater Real de la Basílica Papal de San Pablo Extramuros durante una ceremonia ecuménica en la tumba de San Pablo, el mismo día. El Papa no tiene previsto asistir.

El título, concedido con la aprobación de León XIV, es un gesto de hospitalidad y acogida ecuménica, explicó el Arzobispo Flavio Pace, secretario del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, en una rueda de prensa vaticana el 17 de octubre.

La Basílica de San Pablo Extramuros mantiene una conexión histórica con la monarquía inglesa. Tras la llegada a Inglaterra de monjes misioneros romanos como San Agustín de Canterbury y San Paulino de York, en los siglos VI y VII, reyes sajones como Offa y Æthelwulf contribuyeron al mantenimiento de las tumbas de los Apóstoles en Roma.

A finales de la Edad Media, los reyes de Inglaterra fueron reconocidos como protectores de la Basílica y la Abadía de San Pablo, y su escudo heráldico incorporó las insignias de la Orden de la Jarretera. Esa tradición se interrumpió con la Reforma y los siglos de distanciamiento que le siguieron.

Fue la madre del actual monarca, la reina Isabel II, quien se convirtió en la primera soberana británica desde la Reforma en realizar una visita oficial a la Santa Sede, reuniéndose con Juan XXIII en 1961. Años después, en 1966, el papa Pablo VI recibió al arzobispo Michael Ramsey de Canterbury en la Basílica de San Pablo Extramuros, iniciando el diálogo formal entre católicos y anglicanos por primera vez desde el siglo XVI.

Sin establecer un papel formal para el rey Carlos y sus sucesores, el título de Confrater Real debe entenderse como un gesto de hospitalidad y acogida ecuménica que da testimonio de esos lazos históricos y del progreso alcanzado desde 1966, afirmó Pace.

La basílica también instalará una silla especialmente encargada para el monarca, decorada con su escudo de armas y un versículo del Evangelio de Juan en latín: Ut unum sint (Que todos sean uno). La silla permanecerá en la basílica para que el rey Carlos y sus herederos la utilicen en futuras visitas.

La ceremonia ecuménica en la Basílica de San Pablo el 23 de octubre será presidida por el P. Donato Ogliari, Abad de la basílica, con la participación del arzobispo anglicano Stephen Cottrell de York y la reverenda Rosie Frew, moderadora de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia.

La celebración concluirá con un himno compuesto sobre un texto de San John Henry Newman, el cardenal inglés converso del anglicanismo a quien el Papa León XIV proclamará Doctor de la Iglesia el 1 de noviembre. El rey Carlos asistió a su canonización en 2019 y recientemente se convirtió en el primer monarca en visitar el Oratorio de Birmingham, la comunidad sacerdotal fundada por Newman en 1848.



