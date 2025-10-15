Con el fin de ser solidarios con el prójimo, la iniciativa el Pan de San Antonio ha lanzado una nueva campaña que este año busca reunir 15.000 panes para ser entregados el 25 de octubre a personas necesitadas de Colombia, Ecuador y México.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Se trata de una iniciativa que nació en Cali (Colombia) durante la pandemia del coronavirus y que ha permanecido después de terminada la emergencia sanitaria.

Este 2025 cumple cinco años y los organizadores, junto a los voluntarios, se han propuesto batir “el récord mundial de mundial de la mayor recogida y entrega de pan en un día con 15.000 panes”, indican en una nota compartida con ACI Prensa.

“Todos podemos alivianar el hambre de alguna persona con un pan, por eso la consigna: ‘Si tienes pan puedes dejar y si no tienes puedes llevar’. Y así entre todos podemos ser solidarios con la necesidad del prójimo”, afirman.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Actualmente, el Pan de San Antonio está en Cali, Bogotá, Pasto, Cartagena, Tuluá (Colombia), Ciudad de México y Quito (Ecuador). Asimismo, cuenta con el apoyo de sacerdotes y de personajes públicos.

Las personas que serán beneficiadas son los habitantes de la calle y todo aquel que necesite un pan.

En la nota, los organizadores indican que no se recibe dinero, sino que las personas que deseen colaborar pueden hacerlo “directamente en las panaderías”. “Luego nos dicen dónde recogemos el pan o nos los pueden dejar en puntos autorizados”, agregan.

Las personas que deseen más información pueden comunicarse a la cuenta de Instagram de El Pan de San Antonio Cali o llamando al número +57 300339117 y preguntar por Esther Victoria, coordinadora de la iniciativa solidaria.