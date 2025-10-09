El Arzobispo de Cali (Colombia), Mons. Luis Fernando Rodríguez Velásquez, ha animado a los fieles a salir sin miedo y con creatividad para buscar a los cristianos que se han alejado de la Iglesia y llevar el Evangelio a los no creyentes.

En un artículo publicado en el sitio web del Episcopado colombiano, el prelado destaca que octubre es el mes de las misiones y que este año se celebra en el marco del Jubileo 2025, cuyo lema es “Peregrinos de la esperanza”.

En ese sentido, recuerda en su texto que los bautizados están llamados a cumplir “el mandato del Señor de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio, la Buena nueva de la salvación, que es su misma persona”. Ello, con el fin de que “la Iglesia crezca y que el Reino de Dios pueda expandirse por todos los rincones de la tierra”.

El Arzobispo de Cali, ciudad que en las últimas semanas fue golpeada por la violencia, asegura que el ser testigos de la Buena Nueva convierte también a los católicos en “pregoneros de la paz, haciendo posible, como auténticos discípulos del Maestro, Cristo Jesús, que con nuestro aporte se consolide en todas partes la civilización del amor”.

“Por esto mismo, hacer misión va más allá que enseñar rezos y ritos. El misionero anima al encuentro con el Señor, a la conversión y a asumir una vida nueva”, afirma.

“Es una misión que tiene como destinatarios a los que no conocen a Cristo, que entre nosotros son ya numerosos; a los que se preparan en el catecumenado para recibir los sacramentos de iniciación; a animar a los que, habiendo sido bautizados en la Iglesia, se han enfriado en la práctica de su fe; y a acompañar a los que viven con entusiasmo sus compromisos bautismales”, explica.

Mons. Rodríguez reconoce que “no se puede negar que la Iglesia de ayer y de hoy ha pasado y pasa por momentos difíciles, y que está siendo siempre sometida a las insidias del maligno manifestadas de múltiples maneras. Pero una cosa es cierta, lo dice el Señor, que ni el poder del infierno prevalecerá contra ella”.

Por ello, ha animado a llevar a cabo la misión “movidos por la esperanza”. “La Iglesia tiene futuro. Y nuestra responsabilidad es hacer que los creyentes de hoy sigan sembrando en las familias y en la sociedad la semilla de la fe en Cristo, y que la Iglesia siga creciendo con nuevos miembros”.

Con respecto a la Arquidiócesis de Cali, el prelado recuerda que tanto la ciudad como sus municipios Jamundí, Yumbo, La Cumbre y Dagua “son territorios de misión”.

“Es necesario recordar que hay que salir sin miedo y con creatividad a buscar a los alejados, a los que se han enfriado, a los no creyentes en Dios y a los que se han distanciado de la Iglesia. Aquí está la urgencia de tomar conciencia de que nuestra tarea es la misión, y con ella, sembrar en todos la semilla de la esperanza”, señala.

En ese sentido, el arzobispo ha invitado a que, junto con las oraciones, se contribuya con la Colecta del Domingo de las Misiones que tendrá lugar el 19 de octubre. Lo que se recaude será destinado al Fondo Universal de Solidaridad de las Obras Misionales Pontificias.

“Que haya mucha disposición para la oración por las misiones y los misioneros del mundo, y mucha generosidad para la colecta de las Obras Pontificias Misioneras, con las que el Papa León XIV apoya las actividades de las misiones del mundo, y también en Colombia”, concluye el prelado.