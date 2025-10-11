Con el fin de sostener la labor pastoral de comunidades católicas vulnerables, la oficina en Colombia de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN Colombia) llevará a cabo una subasta de obras de artistas reconocidos el próximo 16 de octubre.

Se trata de una cena subasta benéfica que tendrá lugar en el Club Metropolitan de Bogotá, donde “el arte, la fe y la solidaridad serán los protagonistas, apoyando la misión de la Fundación en Colombia y el mundo”, destaca ACN Colombia en una nota compartida con ACI Prensa.

Para ello, se contará también con la presencia de “benefactores, embajadores y líderes católicos como la Hermana Gloria Cecilia Narváez, el P. Lawrence Ssimbwa, párroco ugandés que llegó al Pacífico colombiano para reconciliar a toda una comunidad, y Mons. Carlos Alberto Correa, Obispo de Apartadó, cercano a la realidad de la Iglesia en zonas de misión”.

“En el marco del evento se subastarán obras de más de 45 artistas colombianos, entre los que están Fernando Botero, Alejandro Obregón, Ana Mercedes Hoyos, Mari Paz Jaramillo, entre otros.

ACN Colombia indicó que los fondos recaudados servirán para “iniciativas de construcción, formación, sostenimiento y asistencia humanitaria, en contextos donde la fe enfrenta grandes desafíos que impactan de manera directa a comunidades católicas vulnerables dentro y fuera del país”.

Por ejemplo, dentro de Colombia se ayudará a la construcción de la parroquia San Martín de Porres, en Buenaventura; la formación de 73 seminaristas del Seminario Nacional Cristo Sacerdote, en La Ceja; el sostenimiento de cuatro Misioneras de Madre Laura, en San José del Guaviare; entre otras obras.

A nivel internacional se contribuirá con cinco campamentos pastorales de verano, organizados por la Juventud Cristiana de Jordania; la instalación de paneles solares en el Centro de la Sociedad Católica de Catequesis, en Siria; la formación psicológica para niños afectados por la guerra, en Ucrania; la asistencia a 1.000 familias desplazadas por la guerra en la República Democrática del Congo, entre otras iniciativas.

Para reservar cupos y ver el catálogo de obras se puede ingresar a este enlace.