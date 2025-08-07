Con el apoyo de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), la capital de Kazajistán, Astaná, alberga por primera vez una exposición dedicada a la Sábana Santa de Turín, considerada como uno de los testimonios más elocuentes de la Pasión de Cristo.

La muestra, inaugurada el 1 de agosto en el Palacio de la Paz y la Reconciliación, incluye una réplica exacta de la Sábana Santa, acompañada por investigaciones científicas, materiales audiovisuales y datos históricos.

Exposición de la Sábana Santa de Turín en Astaná (Kazajistán). Crédito: Catholic Information Service of Central Asia - ACN

Durante la ceremonia, la presidenta ejecutiva de ACN, Regina Lynch, destacó el carácter único del evento: “La Sábana Santa es uno de los objetos más profundamente estudiados en el mundo cristiano. Poder contribuir a que llegue a Kazajistán representa para ACN un honor y una oportunidad para reforzar el diálogo interreligioso”.

La exposición es fruto de una colaboración entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa en Kazajistán, junto con ACN, la Orden de Malta y el Centro Internacional para el Diálogo Interreligioso e Interconfesional. El evento se realiza en un país de mayoría musulmana donde conviven diversas confesiones religiosas, lo que le otorga un fuerte valor simbólico.

La ministra de Cultura de Kazajistán, Aida Balaeva, afirmó que “esta exposición se ha convertido en un símbolo de diálogo y respeto mutuo entre culturas y religiones, valores que Kazajistán defiende firmemente”.

En la inauguración participaron altas autoridades del país y representantes religiosos, entre ellos el presidente del Senado, Maulen Ashimbayev; el Nuncio Apostólico, Mons. George Panamthundil; el Metropolita ortodoxo Alexander de Astaná y el Arzobispo católico Tomasz Peta. También estuvieron presentes Regina Lynch y Peter Humeniuk, responsable de proyectos de ACN para Kazajistán.

Organizadores de la exposición internacional ‘La Sábana Santa’ junto a representantes de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Rusa en Kazajistán. Crédito: Catholic Information Service of Central Asia - ACN

Mons. Panamthundil subrayó que “no es casualidad que esta exposición se celebre aquí. Kazajistán es un ejemplo de convivencia interreligiosa y diálogo abierto”. Por su parte, el Metropolita Alexander describió la Sábana Santa como “el ‘quinto Evangelio’, una fuente de fe y estudio para millones de personas en todo el mundo”.

La muestra incluye una réplica exacta de la tela de lino que mide 4.41 metros de largo por 1.13 metros de ancho, donde se observa la imagen de un hombre con signos de flagelación, crucifixión y una herida en el costado, en coincidencia con los relatos evangélicos.

La exposición estará abierta al público hasta el 25 de septiembre y forma parte de las actividades preparatorias del VIII Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, con el objetivo de consolidar a Kazajistán como espacio de encuentro, paz y reconciliación.



