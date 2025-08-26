Las consecuencias de 14 años de guerra siguen golpeando a las familias cristianas de Siria, muchas de las cuales están “desesperadas porque no pueden alimentar a sus hijos” y, por tanto, necesitan que continúe el apoyo a la campaña Dona una gota de leche, señala Ayuda a la Iglesia Necesitada.

La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) lleva adelante esta campaña desde el 2015, con la cual se ha podido garantizar “la distribución mensual de leche a aproximadamente 3.000 niños”. De ellos, 2.750 reciben leche en polvo y 250 reciben leche especial para bebés.

Como ejemplo, ACN indica que en 2018 “se distribuyeron en total 40 toneladas de leche”.

Por ello, desde su sitio web anima a las personas a donar para no dejar solas a las familias de Alepo, “sobre todo a los más pequeños, víctimas inocentes de esta guerra. Ellos ya han perdido su infancia. No permitamos que también pierdan su vida”.

ACN explica que la crítica situación del país dificulta alimentar a los niños, pues “si una familia tuviese que comprar leche debería invertir casi todos sus ingresos”.

“Cada lata de leche cuesta unas 3.000 libras sirias, cinco euros aproximadamente, y el sueldo medio es de 30.000 libras sirias, unos 50 euros; con esa cantidad es imposible cubrir todos los gastos. Eso, sin contar con que la falta de trabajo afecta a la mayoría de la población”, señala.

Entre los beneficiados está la familia de Rana Aftim, quien relata que “la leche es muy cara y el sueldo que ganamos no es suficiente ni para el alquiler de nuestra casa”. Por su parte, Basil Yousef afirma que las donaciones son un gran apoyo “para nosotros que hemos sufrido tanto y ahora aún tenemos que hacer frente a reconstruir nuestras casas y nuestras vidas”.

El formulario habilitado por ACN permite donar en pesos colombianos, pesos argentinos y soles peruanos. Los donantes de otros países pueden hacerlo en dólares.

