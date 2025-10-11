Miles de fieles de la diócesis italiana de Toscana —junto a los de Camerino-San Severino, Fabriano-Matelica, Lanciano-Ortona y San Severo— se encontraron este 11 de octubre con el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro.

En el discurso que dirigió a la multitud, el Papa León se refirió especialmente a los toscanos, ya que hoy se celebró la peregrinación jubilar de la región, que atraviesa “una cierta crisis de fe” y una complicada situación económica.

“Hoy, incluso frente a la buena voluntad y la generosidad que los caracterizan como pueblo, abundan los problemas que ponen de relieve una cierta crisis de fe y práctica religiosa, y que exigen una valiente inversión en la formación cristiana y un renovado entusiasmo por la evangelización”, aseguró.

“En una región tan trabajadora como la Toscana, cuna de algunos de los mejores artesanos y pequeñas y medianas industrias, es doloroso ver cómo la crisis económica que afecta a numerosas empresas está obligando al despido de tantos trabajadores”, añadió el Papa.

Muchos otros trabajadores, explicó León XIV, caen en mecanismos que permiten a las empresas reducir o suspender temporalmente la jornada laboral pero sin despedirlos. Estas personas quedan “a la espera de acuerdos institucionales que permitan la reanudación de la actividad”.

Ante esta realidad, invitó a los peregrinos a “adoptar un estilo de vida cercano”, que se preocupe realmente por “las dificultades y tribulaciones” de las personas.

Esto, continuó, no debería “parecer fuera de lugar” porque —en palabras de San Pablo VI respecto al mundo del trabajo— la comunidad cristiana “debe estar fraternal y activamente presente en este mundo con un espíritu de comprensión inteligente, discernimiento vigilante y diálogo amistoso”.

“Por ello, les insto a ser una Iglesia cercana al mundo del trabajo, compasiva y encarnada, para que el anuncio del Evangelio se convierta en una presencia concreta de consuelo y esperanza, pero también en una palabra profética que recuerde la importancia de garantizar el empleo para todos, ya que es una dimensión indispensable de la vida social”, expresó el Pontífice.

La única Iglesia de Cristo se encarna en realidades particulares

Al dirigirse a los peregrinos de todas las diócesis presentes, el Papa recordó que “la única Iglesia de Cristo se encarna en realidades particulares”, como las diócesis, pero que también “nos llama a la catolicidad, a sentirnos como una sola familia de hijos de Dios más allá de las fronteras establecidas, superando la tentación de una identidad estrecha y experimentando la comunión”.

León XIV remarcó que estas fronteras son necesarias debido a los desafíos de la evangelización, pero aseguró que a la vez los católicos están llamados a cuestionarse e imaginar “nuevos caminos pastorales para un renovado anuncio del Evangelio” desde la sinodalidad.

“En algunas regiones italianas, como Toscana y Las Marcas, también se ha iniciado un proceso de unificación de diócesis. Este proceso, por un lado, podría poner de manifiesto cierto potencial pastoral, no tanto en términos de número de miembros, sino en la calidad del servicio prestado”, explicó el Papa.

“Caminar juntos para cuestionarnos, iniciar experimentos y emprender un discernimiento sereno y franco para destacar las posibilidades y limitaciones de dicho proceso, verificando así si se dan las condiciones para avanzar”, dijo.

León XIV despidió a los peregrinos italianos encomendándolos a la intercesión de la Santísima Virgen, rezando juntos el Padre Nuestro e impartiéndoles su Bendición Apostólica.