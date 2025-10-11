Redacción Central

Por Redacción Central

11 de octubre de 2025
07:59 a. m.

Oct. 11, 2025
07:59 a. m.

Este sábado 11 de octubre, el Papa León XIV presidirá el rezo del Santo Rosario por la paz en la Plaza de San Pedro, en el marco de la Vigilia del Jubileo de la Espiritualidad Mariana.

Puedes unirte en directo a este momento de oración a través de la transmisión que ponemos a tu disposición y que inicia a las 5:45 p.m. (hora local de Roma).

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram

Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:

WhatsApp Telegram

Horarios en América y España

  • Madrid (España): 5:45 p.m. 

  • Argentina, Chile y Uruguay: 12:45 p.m.

  • Miami, Nueva York (Estados Unidos): 11:45 a.m.

  • Venezuela y Bolivia: 11:45 a.m.

  • Perú, Ecuador, Colombia: 10:45 a.m.

  • Ciudad de México (México) y Centroamérica: 9:45 a.m.

  • Los Ángeles (Estados Unidos): 8:45 a.m.

Redacción Central
Redacción Central
La Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa, forma parte de las agencias de noticias del Grupo ACI, uno de los más grandes generadores de contenido noticioso católico en cinco idiomas y que pertenece desde junio de 2014 a la familia de EWTN Global Catholic Network, la cadena católica televisiva más grande del mundo, fundada en 1981 por la Madre Angélica en Irondale, Alabama (Estados Unidos), y que llega a más de 85 millones de hogares en 110 países y 16 territorios.