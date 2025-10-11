Este sábado 11 de octubre, el Papa León XIV presidirá el rezo del Santo Rosario por la paz en la Plaza de San Pedro, en el marco de la Vigilia del Jubileo de la Espiritualidad Mariana.

Puedes unirte en directo a este momento de oración a través de la transmisión que ponemos a tu disposición y que inicia a las 5:45 p.m. (hora local de Roma).

Horarios en América y España

Madrid (España): 5:45 p.m.

Argentina, Chile y Uruguay: 12:45 p.m.

Miami, Nueva York (Estados Unidos): 11:45 a.m.

Venezuela y Bolivia: 11:45 a.m.

Perú, Ecuador, Colombia: 10:45 a.m.

Ciudad de México (México) y Centroamérica: 9:45 a.m.

Los Ángeles (Estados Unidos): 8:45 a.m.