Con motivo del Jubileo de la Vida Consagrada, el Papa León XIV recibió hoy en audiencia a un grupo de eremitas italianos, a quienes aseguró que su vocación vivida en “la interioridad y al silencio” es hoy “más necesaria que nunca, en un mundo cada vez más alienado por los medios de comunicación y la tecnología”.

La vida eremítica invita a “vivir en contacto con uno mismo, con el prójimo, con la creación y con Dios”, dijo el Papa este 11 de octubre, desde la Sala del Consistorio del Palacio Apostólico.

Recordando las palabras que el Señor Jesús dijo a la mujer samaritana (Jn 4. 23), el Santo Padre aseguró que Dios “busca y llama” a hombres y mujeres “en todos los tiempos” para que le adoren “en la luz de su Espíritu y en la verdad revelada por su Hijo unigénito”.

“Llama a mujeres y hombres a dedicarse enteramente a Él, a buscarlo y escucharlo, a alabarlo e invocarlo, día y noche, en lo secreto de sus corazones”, añadió.

En ese sentido, continuó el Papa León XIV, el Señor llama a entrar “en este lugar escondido del corazón” desde donde exige “un proceso de vaciamiento y despojo” para cerrar la puerta a cualquier cosa que puede contaminar el corazón, que para la vida del eremita debe permanecer “puro, humilde y manso, mediante la vigilancia y el combate espiritual”.

“Solo así podremos abandonarnos con confianza al diálogo íntimo con el Padre, que habita y ve en lo secreto, y en lo secreto nos colma de sus dones”, dijo León XIV.

La vida contemplativa “no se trata de una huida del mundo”, sino de una “regeneración del corazón, para que sea capaz de escuchar” y se convierta en “fuente de la acción creativa y fructífera de la caridad que Dios inspira en nosotros”. El Papa invitó a los eremitas a vivir esta vocación “de manera ejemplar, para ser testigos en la Iglesia de la belleza de la vida contemplativa”.

“Su distanciamiento del mundo no los separa de los demás, sino que los une en una solidaridad más profunda”, expresó el Santo Padre.

“La soledad orante genera comunión y compasión por toda la humanidad y por cada criatura, tanto en la dimensión del Espíritu como en el contexto eclesial y social en el que se encuentran como fermento de vida divina”, agregó.

León XIV también pidió a los eremitas italianos permanecer fieles “al legado transmitido por los Padres de la Iglesia en la salvaguardia de la Palabra”, a través de herramientas como la lectio divina y los salmos, a la vez que los llamó a “interpretar los nuevos desafíos espirituales con la creatividad del Espíritu Santo”.

“De hecho, es el Paráclito quien los abre al diálogo con todos los buscadores de sentido y verdad, educándolos para compartir y guiar su búsqueda espiritual, a menudo confusa”, aseguró.

Finalmente, en medio de “nuestros tiempos difíciles”, el León XIV les llamó a estar siempre “con las manos en alto y el corazón alerta”, caminando en la presencia de Dios y siendo “solidarios con las pruebas de la humanidad”.

“Con la mirada fija en Jesús y abriendo las velas de sus corazones a su Espíritu de vida, naveguen con toda la Iglesia, nuestra Madre, en el mar tempestuoso de la historia, hacia el Reino de amor y paz que el Padre prepara para todos. Gracias”, concluyó.