Los obispos católicos de Estados Unidos señalaron que las mujeres y niños merecen una mejor opción, al criticar duramente a la administración Trump por la reciente aprobación de la mifepristona, un fármaco genérico para el aborto.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) aprobó el fármaco incluso mientras la administración lo investiga por motivos de seguridad.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., reconoció previamente las preocupaciones sobre la seguridad del medicamento y declaró en una audiencia el mes pasado que la investigación está en curso. Aun así, la aprobación de la FDA de la versión genérica hará que el medicamento sea aún más accesible.

"Las madres necesitadas y sus hijos no nacidos merecen algo mejor", declaró el obispo Daniel Thomas, quien preside el comité provida de los obispos de Estados Unidos, en respuesta a la decisión de la FDA.

En un comunicado, Mons. Thomas calificó la decisión de "impactante" y "contradictoria". “Al mismo tiempo que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) realiza una revisión muy necesaria sobre la supuesta seguridad de la píldora abortiva para las mujeres, está aprobando un nuevo genérico para este medicamento mortal”, señaló.

“La FDA tomó atajos al aprobar y flexibilizar los protocolos para la mifepristona, lo que permitió la muerte de más niños y puso en peligro la salud de más mujeres”, continuó.

Un estudio del Ethics and Public Policy Center reveló que más de 1 de cada 10 mujeres que toman la píldora abortiva mifepristona para realizar un aborto químico sufrirán una complicación grave de salud dentro de los 45 días posteriores a su toma.

El estudio también reveló que la tasa de efectos secundarios adversos graves es 22 veces mayor que la que indica actualmente la etiqueta del fármaco aprobado por la FDA.

“Incluso si finalmente tuviera que aprobarse como una versión genérica del mismo fármaco, hacerlo ahora y ampliar su disponibilidad antes de que se complete un estudio de seguridad recientemente anunciado y potencialmente salvar vidas, es una inconsistencia alarmante”, concluyó Mons. Thomas.

Peligros de la mifepristona

La doctora Susan Bane, vicepresidenta de la junta directiva de la American Association of Pro-life Obstetricians and Gynecologists, calificó la decisión de la FDA como "un grave error de juicio que tendrá consecuencias mortales".

La mifepristona representa un peligro "no solo para los bebés no nacidos, sino también para las mujeres embarazadas desprevenidas", declaró Bane, ginecóloga obstetra con más de 25 años de experiencia en la atención médica femenina, a CNA, agencia en inglés de EWTN News.

"Cuando los efectos secundarios de este medicamento ya se informan erróneamente y se investigan poco, ampliar el acceso a él es la medida equivocada", afirmó.

Jennie Bradley Lichter, presidenta de la Marcha por la Vida, se mostró "devastada" por la decisión.

"Estoy devastada porque este peligroso fármaco, que tiene graves efectos adversos para el 11% de las mujeres que lo toman, se esté consolidando cada vez más", expresó en una declaración compartida con CNA.

Tras señalar que la agencia “tiene discreción limitada, según la ley, para rechazar la aprobación de un genérico que coincida con un medicamento de marca aprobado”, Lichter expresó su preocupación por las mujeres y los niños.

“Cada día que la mifepristona permanece en el mercado, con muy pocas garantías, aumenta el peligro para las mujeres estadounidenses y provoca la muerte de más bebés”, declaró Lichter.

Evita Solutions, LLC, la empresa proaborto que produce el medicamento genérico, ha declarado que busca “normalizar el aborto”.

Sin embargo, Mons. Thomas destacó la importancia del apoyo y la atención para las mujeres y los niños, quienes “merecen la atención más completa y auténtica que podamos ofrecer en todos los aspectos”.

Mons. Thomas se refirió a la investigación de la FDA sobre la mifepristona, un medicamento abortivo. “Rezo para que la próxima revisión de la mifepristona revierta muchos de estos trágicos acontecimientos y que, en cambio, podamos ofrecer a las mujeres esperanza y un apoyo significativo”, concluyó.

