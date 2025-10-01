El senador estadounidense Dick Durbin, demócrata de Illinois, rechazará un reconocimiento de la Arquidiócesis de Chicago tras una reacción global por sus firmes posturas proaborto, que incluyó comentarios del Papa León XIV y críticas de obispos de Estados Unidos.

El Arzobispo de Chicago, Cardenal Blase Cupich, anunció la decisión de Durbin en un comunicado del 30 de septiembre, revelando que el senador informó al purpurado que “decidió no recibir [el] premio” en la celebración arquidiocesana Keep Hope Alive del 5 de noviembre. Estaba previsto que Durbin recibiera un “Premio a la Trayectoria por su apoyo a los inmigrantes” en el evento.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El anuncio de Cupich pone fin a un caótico final de septiembre en el que sus hermanos obispos en Estados Unidos criticaron la decisión de conceder a Durbin el premio, citando el largo historial del senador demócrata en la política proaborto.

La controversia llegó incluso al mismo Vaticano, donde el 30 de septiembre el Papa León XIV —respondiendo a una pregunta de EWTN News— dijo que era “importante mirar el conjunto del trabajo que un senador ha realizado [durante] 40 años de servicio en el Senado de los Estados Unidos”.

“Comprendo la dificultad y las tensiones”, dijo el Santo Padre. “Pero creo que, como yo mismo he dicho en el pasado, es importante mirar muchos temas que están relacionados con las enseñanzas de la Iglesia”.

Varios obispos y arzobispos estadounidenses criticaron la decisión. El Obispo de Springfield, Illinois, Mons. Thomas Paprocki, quien preside la diócesis de origen de Durbin, describió al senador como “no apto para recibir ningún honor católico”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“La condena total no es el camino a seguir”

En su extenso comunicado del martes, Cupich dijo que la decisión de otorgar a Durbin el premio “fue específicamente en reconocimiento a su singular contribución a la reforma migratoria y su inquebrantable apoyo a los inmigrantes, tan necesario en nuestros días”.

El cardenal dijo que las divisiones dentro de la Iglesia Católica se han “profundizado peligrosamente” a lo largo del medio siglo que ha servido como sacerdote y del más de un cuarto de siglo que ha servido como obispo.

“La tragedia de nuestra situación actual en Estados Unidos es que los católicos se encuentran políticamente sin hogar”, dijo. “Las políticas de ninguno de los partidos políticos encapsulan perfectamente la amplitud de la enseñanza católica”.

El arzobispo argumentó en contra de la “condena total” de los políticos católicos que no se adhieren a los “elementos esenciales” de la doctrina social católica. Tal crítica amplia, dijo, “cierra la discusión”.

“Pero el elogio y el estímulo pueden abrirla, al pedir a sus destinatarios que consideren cómo extender su buen trabajo a otras áreas y cuestiones”, dijo. “En términos más generales, un enfoque positivo puede mantener viva la esperanza de que vale la pena hablar entre nosotros —y colaborar unos con otros— para promover el bien común”.

Cupich dijo que esperaba que la celebración Keep Hope Alive aumentara la conciencia sobre la similitud entre la defensa que hace la Iglesia de los migrantes y su defensa de “los vulnerables en la frontera entre la vida y la muerte”. Argumentó, por su parte, que la Arquidiócesis de Chicago no estaba “suavizando” su postura sobre el aborto.

“Los obispos católicos respondieron heroicamente cuando el derecho a la vida de los no nacidos fue negado por las decisiones de 1973 de la Corte Suprema”, dijo. “Ese derecho a la vida aún necesita ser defendido sin concesiones”. Los obispos estadounidenses también “hemos invertido desde hace mucho nuestra energía y recursos” en la defensa de los inmigrantes, dijo.

El arzobispo propuso en su comunicado “encuentros sinodales” para que los católicos “experimenten escucharse mutuamente con respeto sobre estos temas, permaneciendo a la vez abiertos a madurar más plenamente en su identidad común como católicos”. Cupich dijo que buscaría aportes sobre esos encuentros.

“Podemos seguir adelante si mantenemos viva la esperanza”, dijo.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.