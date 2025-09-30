El Papa León XIV respondió a la controversia sobre los planes del cardenal de Chicago de honrar a un senador católico estadounidense que apoya la legalización del aborto, señalando que el historial del senador debería considerarse en su totalidad y que los estadounidenses deberían buscar juntos la verdad sobre cuestiones éticas.

Varios obispos estadounidenses condenaron los planes del Cardenal Blase Cupich, Arzobispo de Chicago, de honrar al senador estadounidense Richard Durbin, demócrata de Illinois, con un “premio a la trayectoria” por su trabajo en torno a la política migratoria a pesar de su historial de voto a favor del aborto.

“No estoy muy familiarizado con el caso en particular. Creo que es importante analizar el trabajo general que ha realizado un senador durante, si no me equivoco, 40 años de servicio en el Senado de Estados Unidos”, declaró el Papa a la prensa el martes en respuesta a una pregunta de EWTN News.

“Entiendo la dificultad y las tensiones. Pero creo que, como yo mismo he dicho en el pasado, es importante examinar muchos temas relacionados con las enseñanzas de la Iglesia”, indicó el Pontífice.

“Quien dice estar en contra del aborto pero a favor de la pena de muerte no es realmente provida”, explicó el Papa León. “Quien dice estar en contra del aborto pero a favor del trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos, no sé si eso es provida”.

“Son temas muy complejos y no sé si alguien tiene toda la verdad al respecto”, continuó, “pero les pido, ante todo, que se respeten mutuamente y que busquemos juntos, como seres humanos y, en ese caso, como ciudadanos estadounidenses y del estado de Illinois, así como católicos, que abordemos con atención todas estas cuestiones éticas y que encontremos el camino a seguir como Iglesia. La enseñanza de la Iglesia sobre cada uno de estos temas es muy clara”.

El número de obispos que han condenado la decisión de Cupich de honrar a Durbin con un “premio a la trayectoria” ha aumentado a 10, incluidos dos obispos eméritos.

El Papa León XIV, nacido en Chicago, habló con los periodistas cuando salía de la villa papal de Castel Gandolfo, cerca de Roma, donde en las últimas semanas ha adoptado la costumbre de pasar los martes antes de regresar al Vaticano.

