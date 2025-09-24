Aumenta la oposición a la decisión del Cardenal Blase Cupich, Arzobispo de Chicago, de homenajear al senador estadounidense Richard Durbin, demócrata de Illinois, con un “premio a la trayectoria” por su labor en torno a la política migratoria, a pesar de su extenso historial de votos a favor del aborto.

Tras la crítica a la decisión por parte del Obispo de Springfield, Illinois, Mons. Thomas Paprocki, otros obispos se han sumado y han alzado la voz contra la próxima ceremonia de homenaje a Durbin, prevista para noviembre.

El Obispo de Green Bay, Wisconsin, Mons. David Ricken, figura entre quienes critican el plan de Cupich y escribió: “El plan de la Arquidiócesis de Chicago de otorgar [a Durbin] un ‘Premio a la Trayectoria’ católico es insostenible”.

“Las obras de justicia y la protección de la vida no son mutuamente excluyentes, sino que deben ser inclusivas”, continuó Ricken, y añadió: “Me uno a [Paprocki] y [al arzobispo Salvatore Cordileone] en instar a [Cupich] a retirar este premio. ¡Oremos y actuemos juntos y de forma coherente a favor de la vida!”.

La declaración de Ricken llega tras comentarios similares del Arzobispo de San Francisco, Mons. Salvatore Cordileone, quien se pronunció en contra del plan de Cupich a principios de esta semana.

“Me solidarizo con el obispo Thomas Paprocki de Springfield, Illinois, al instar al Cardenal Cupich a reconsiderar la concesión al senador Durbin de un Premio a la Trayectoria por parte de la Oficina de Dignidad Humana y Solidaridad de la Arquidiócesis de Chicago, dada su larga trayectoria de apoyo al aborto legal”, escribió Cordileone.

“El obispo Paprocki, quien es el obispo del senador Dick Durbin, ha expresado su consternación porque la arquidiócesis planea honrar al senador Durbin, quien, aunque se declara católico, apoya el acceso al aborto de manera tan radical que incluso se ha opuesto a la legislación para proteger a los bebés nacidos tras un intento de aborto”, continuó Cordileone. “El obispo Paprocki tiene razón al afirmar que tanto la claridad como la unidad están en riesgo. Espero que esto sea un llamado claro a todos los miembros del Cuerpo de Cristo para que se pronuncien y dejen claro el grave mal que supone quitar la vida a un inocente”.

En una publicación posterior, Cordileone añadió: “Imaginen esto: un miembro prominente del Senado de Estados Unidos tiene un registro muy sólido en defensa de la dignidad humana de la vida en el vientre, pero también aboga por financiar a agentes de la Patrulla Fronteriza para disparar a personas que intentan ingresar ilegalmente al país. ¿Alguien consideraría razonable honrar a dicho senador por su historial provida en materia de aborto? Nadie que abogue por el asesinato directo e intencional de vida humana inocente debería ser homenajeado. Punto”.

“Rezo para que, por el bien de la Iglesia, este premio no se otorgue al senador Durbin y se evite el escándalo que probablemente causará entre los fieles”, escribió el martes el Obispo de Lincoln, Nebraska, Mons. James Conley, señalando que también estaba “conmocionado y perplejo” al enterarse del plan de Cupich de homenajear a Durbin.

“El historial público del senador ha sido consistentemente proaborto y se ha opuesto a cualquier protección o salvaguarda para los niños no nacidos en el vientre, hasta el punto de rechazar la legislación para proteger a los niños que sobreviven a abortos fallidos”, escribió Conley. “Eso va en contra de los principios morales fundamentales de la Iglesia Católica. Me parece que todavía hay tiempo para reconsiderar esta decisión”.

Mientras tanto, el Obispo de Gallup, Nuevo México, Mons. James Wall, expresó su apoyo a la postura de Paprocki, agradeciendo al Obispo de Springfield por su artículo de opinión en First Things en una publicación en redes sociales el miércoles por la mañana. Wall citó la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II en una publicación con enlace al artículo: “La vida del hombre proviene de Dios, es su don, su imagen e impronta, participación de su soplo vital. Por tanto, Dios es el único señor de esta vida: el hombre no puede disponer de ella”.

Cupich defendió su decisión en un comunicado del 22 de septiembre, en el que escribió: “Me he mantenido fiel a las instrucciones de mayo de 2021 de la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, que aconsejaban a los obispos ‘acercarse y entablar diálogo con los políticos católicos dentro de sus jurisdicciones... como medio para comprender la naturaleza de sus posiciones y su comprensión de la enseñanza católica’”.

“En el corazón de la ética consistente de la vida está el reconocimiento de que la enseñanza católica sobre la vida y la dignidad no puede reducirse a una sola cuestión, ni siquiera a una cuestión tan importante como el aborto”, continuó Cupich.

Cupich subrayó que Durbin sería homenajeado por sus esfuerzos para promover la doctrina social católica en materia de inmigración, cuidado de los pobres, Laudato si’ y la paz mundial.

“El reconocimiento de su defensa de los inmigrantes en este momento, cuando son objeto de terror y daño, no es algo que deba lamentarse, sino un reflejo de que el Señor está profundamente con los inmigrantes que están en peligro y con quienes trabajan para protegerlos”, dijo.

A Durbin se le ha prohibido recibir la Eucaristía en lo que anteriormente se informó como su diócesis de origen, Springfield—la capital del estado de Illinois— desde 2004 debido a su historial de votos a favor del aborto. En su declaración, Cupich afirmó que Durbin se había trasladado a la Arquidiócesis de Chicago “hace algunos años”.

Líderes provida destacados también se han pronunciado. Lila Rose, presidenta de Live Action, condenó el plan de premiar a Durbin y escribió: “Esto es vergonzoso. La sangre de los niños inocentes clama”.

Kristan Hawkins, presidenta de Students for Life, también se dirigió a Cupich en una publicación el martes, preguntándole al Arzobispo de Chicago: “Si un político hubiera pasado décadas votando en contra de leyes para detener el desmembramiento en vivo de afroamericanos, judíos u otro grupo minoritario en Estados Unidos, ¿aun así le daría un premio a la trayectoria… citando sus votos ‘buenos’ en otros temas?”.

“No lo creo”, dijo, y agregó: “Están tratando a los niños no nacidos como si fueran menos que personas completas”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.