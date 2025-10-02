Con ocasión del quinto aniversario de la encíclica papal Fratelli Tutti , el arzobispo Timothy Broglio, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), dirigió una clara exhortación a los fieles diciendo: “Les suplico que vean a Cristo en cada persona, incluso en aquellos cuya política ustedes rechazan”.

La carta encíclica de 2020 del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social se inspiró en el llamado de San Francisco de Asís a un “amor que trasciende las barreras de la geografía y la distancia”. En el aniversario de la carta, mientras en Estados Unidos siguen ocurriendo actos aterradores de violencia, Mons. Broglio animó a los estadounidenses a reflexionar sobre el valor de toda vida humana.

La invitación pastoral de Mons. Broglio llega tras “actos impactantes de violencia política” en todo el país, fruto de la “hostilidad y división”, escribió en un comunicado de la USCCB. “Lugares antes considerados refugios seguros para crecer y aprender —nuestras escuelas, universidades e iglesias— se han convertido en escenarios de desgarradoras tragedias y derramamiento de sangre”.

“El Papa Francisco describió los pasos que nuestro mundo debe dar para reconstruir un sentido de comunión tras lo que él llamó ‘sueños que se rompen en pedazos’. Como la encíclica señala proféticamente, las personas están siendo manipuladas ‘para servir como instrumento de dominación, como títulos vacíos de contenido que pueden servir para justificar cualquier acción’”, dijo Broglio.

“Hemos visto la manifestación de esta noción en la idea perversa de que uno puede servir al bien común convirtiéndose en instrumento de violencia”, añadió. “Esto ocurre cuando nos negamos a ver el rostro de Cristo en el otro y solo vemos a un enemigo que debe ser dominado o destruido”.

El Papa Francisco escribió: “El camino hacia una mejor convivencia implica siempre reconocer la posibilidad de que el otro aporte una perspectiva legítima, al menos en parte, algo que pueda ser rescatado, aun cuando se haya equivocado o haya actuado mal”.

Por tanto, construir la paz en nuestra nación “requiere que coloquemos en el centro de toda acción política, social y económica, a la persona humana, su altísima dignidad, y el respeto por el bien común”.

Para seguir el llamado del Papa Francisco, Mons. Broglio exhortó a cada uno a “examinar nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras acciones, y preguntarnos cómo contribuimos a la polarización y la animosidad que aquejan a nuestra nación”.

Para “comenzar a sanar las divisiones entre nosotros”, el arzobispo Broglio invitó a realizar obras de misericordia corporales, como alimentar al hambriento, dar techo al desamparado y visitar a los enfermos y encarcelados. También animó a ayunar de las redes sociales y dedicar tiempo a orar por los enemigos.

En su encíclica, el Papa Francisco afirmó que la “verdadera reconciliación no escapa del conflicto sino que se logra en el conflicto, superándolo a través del diálogo y de la negociación transparente, sincera y paciente”.

Mons. Broglio concluyó: “Escuchen y hablen con quienes no están de acuerdo —especialmente dentro de su propia familia. Discrepen, debatan con respeto, defiendan sus derechos, pero recuerden siempre en su corazón que todos somos hijos de Dios y merecemos dignidad y vida”.

“En este quinto aniversario de la carta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, recemos ‘para que descubramos de nuevo que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentesde la misma humanidad que amas. Amén’”.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .



