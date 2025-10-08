La policía informó que el hombre arrestado fuera de una catedral de Washington D. C. (Estados Unidos) el 5 de octubre tenía cientos de explosivos y documentos que sugerían que planeaba atacar a católicos y a jueces de la Corte Suprema.

Louis Geri fue detenido frente a la Catedral de San Mateo Apóstol antes de la “Misa Roja” anual, que recibe a los jueces de la Corte Suprema y a legisladores. La policía reportó que Geri llevaba posibles explosivos encima y también en su tienda de campaña instalada cerca de la entrada de la iglesia.

Cuando la policía se acercó a él en la tienda, les dijo: “Será mejor que se mantengan atrás y llamen a los federales, tengo explosivos/bombas”, según muestran los documentos judiciales.

Agentes de policía y el escuadrón antibombas realizaron un registro adicional y dijeron que encontraron documentación que “revelaba su significativa animadversión hacia la Iglesia Católica, miembros de la fe judía, miembros de SCOTUS y el ICE/instalaciones del ICE”. La búsqueda también “reveló un gran alijo de artefactos destructivos hechos a mano recuperados de [su] tienda”, indicó la policía.

Geri también amenazó con lanzar un explosivo a la calle y dijo que tenía “cien o más de ellos”, según la policía.

Los documentos encontrados en la tienda de Geri llevaban por título: “Negociaciones por escrito para evitar la destrucción de propiedad mediante la detonación de explosivos”, informó la policía. El sospechoso confirmó a la policía que esos papeles eran suyos.

Un administrativo de la iglesia de San Mateo proporcionó a la policía documentación que mostraba que el Departamento de Policía Metropolitana le había prohibido estar en el lugar y que Geri había estado antes en la catedral el 26 de septiembre, cuando instaló su tienda en los escalones y se negó a irse.

La policía dijo que Geri les manifestó: “Varios de los suyos van a morir por una de estas”, en referencia a los explosivos.

Geri fue acusado de entrada ilegal; fabricación, transferencia, uso, posesión o transporte de cócteles molotov u otros explosivos para fines ilícitos; amenazas de secuestro o lesiones a una persona; agresión a un agente de policía; posesión de un artefacto destructivo; fabricación o posesión de un arma de destrucción masiva (delito de odio); y resistencia al arresto. Permanece detenido sin derecho a fianza.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.