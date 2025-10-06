Un hombre de Nueva Jersey fue arrestado el domingo frente a la Catedral de San Mateo Apóstol en Washington, D.C. (Estados Unidos), acusado de entrada ilegal, amenazas de secuestro o lesiones a una persona y posesión de un cóctel molotov, según las autoridades.

La catedral celebró el domingo 5 de octubre su Misa Roja “para invocar las bendiciones de Dios sobre quienes son responsables de la administración de la justicia, así como sobre todos los funcionarios públicos”, informó la iglesia . Los jueces de la Corte Suprema y legisladores suelen asistir a esta Misa anual.

La Misa se celebra tradicionalmente el domingo anterior al primer lunes de octubre, que marca el inicio del periodo anual de sesiones de la Corte Suprema. Debido a la prevista asistencia de personalidades de alto perfil, agentes del Departamento de Policía Metropolitana (MPD, por sus siglas en inglés) vigilaban el área antes de la Misa de las 9:00 a. m. (hora local).

Poco antes de las 6:00 a. m., los agentes observaron a un individuo que montó una tienda de campaña en los escalones de la catedral, indicó el MPD. El sospechoso acusado de poseer un cóctel molotov, un arma incendiaria arrojadiza, fue identificado como Louis Geri, de 41 años, de Vineland, Nueva Jersey, según un comunicado del MPD .

Los agentes dijeron que supieron que a Geri se le había prohibido la entrada a la catedral, aunque el departamento no precisó el motivo. Tras negarse Geri a marcharse, fue detenido sin incidentes.

Los agentes señalaron que encontraron frascos con líquido y posibles fuegos artificiales dentro de su tienda. Miembros del equipo de Eliminación de Artefactos Explosivos del MPD y del Grupo de Tareas de Incendios Provocados respondieron a la situación para registrar y asegurar las pertenencias.

La escena fue asegurada rápidamente, pero debido a la situación, ninguno de los jueces de la Corte Suprema asistió a la Misa, según el Catholic Standard .

Poder para “llevar esperanza”

En su homilía , el Cardenal Robert McElroy se dirigió a los “hombres y mujeres del derecho” presentes y dijo que ellos tienen el poder de “llevar esperanza” en medio de la violencia política.

El arresto frente a la catedral se produce tras una serie de actos recientes de violencia política y los ataques en Minnesota y Michigan contra lugares de culto.

“Ciertamente es verdad que la violencia política ha formado parte de nuestra historia como nación y que el diálogo político a menudo ha sido confrontacional”, dijo McElroy en su homilía. “Pero vivimos en un momento en el que la política es tribal, no dialogal, y en el que la etiqueta partidista se ha convertido en una abreviatura de la cosmovisión sobre los temas más volátiles de nuestra vida nacional. El resultado es explosivo, dentro de la política, la vida familiar y las amistades”.

“Como estudiantes del derecho, como líderes en el derecho, ya sea como jueces o legisladores o defensores públicos o como asesores, por ese compromiso están privilegiados y obligados a elevar el nivel de nuestro discurso político y social”, dijo McElroy. “Ningún grupo en nuestra sociedad tiene una mayor capacidad para remodelar nuestro discurso político. Ningún grupo tiene un llamado más profundo para llevar esperanza”.

La investigación sobre lo ocurrido en la catedral continúa en coordinación con el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, dijeron las autoridades.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .