La parroquia de San Leandro en la Archidiócesis de Valencia (España), realiza por segundo año “La séptima vuelta”, una iniciativa de oración nocturna para rezar el Rosario durante la noche en una caminata que rodea la ciudad, emulando la conquista de Jericó.

Este miércoles 8 de octubre, los fieles de esta parroquia situada cerca del Estadio de Mestalla, en la ciudad de Valencia, recorrerán 21 kilómetros desde las 23:00 hora local hasta la madrugada, rezando por la evangelización de la ciudad y por su propia conversión.

“Deseamos rodear Valencia en oración pidiendo al Señor que derrumbe las ‘murallas’ que hay en nosotros y en los corazones de muchos de nuestros hermanos. Pediremos que esas barreras caigan y que el amor y la luz de Cristo puedan entrar”, explican en el sitio web de la parroquia.

Esta iniciativa tiene su inspiración en el Libro de Josué, el primero de los históricos recogidos en la Biblia tras el Pentateuco. En su capítulo sexto se narra cómo Dios indica al sucesor de Moisés, al frente de las tribus de Israel, cómo ha de proceder en la conquista de Jericó:

“Todos los combatientes, rodead la ciudad, dando una vuelta a su alrededor; así durante seis días. Siete sacerdotes llevarán delante del Arca siete trompas de cuerno de carnero. El séptimo día, daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las trompas. Cuando suene el cuerno de carnero y oigáis el sonido de la trompa, todo el pueblo lanzará el alarido de guerra; y se desplomarán las murallas de la ciudad”.

Misa de campaña en la playa de Valencia (España), al concluir la iniciativa evangélica "La séptima vuelta". Crédito: Parroquia de San Leandro.

La forma de “tocar las trompetas” en esta ocasión es mediante el rezo del Rosario, inspirados en la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii gaudium, donde se dice de la Virgen María: “Es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús. Ella es la sierva que se estremece en la alabanza. Ella es la amiga siempre atenta para que no falte el vino. Ella es la del corazón abierto por la espada, que comprende todas las penas. Como madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren. Ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno”.

Al concluir el recorrido por la ciudad de Valencia, el grupo parroquial celebrará una Eucaristía en la playa al amanecer, que será celebrada por el párroco, Joaquín Mestre.