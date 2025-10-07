La asociación de fieles Spei Mater, que atiende el trauma postaborto a través de diferentes programas de ayuda, celebra su V Encuentro Nacional esta semana en Madrid con presencia de la reconocida provida de los Estados Unidos, Ingrid Meyer.

Desde el viernes 10 de octubre hasta el domingo 12, los miembros de Spei Mater se reunirán en el municipio de San Lorenzo del Escorial (Madrid) bajo el lema “Vida, dulzura y esperanza nuestra”, segundo verso de la Salve.

Spei Mater comenzó su camino hace 15 años, aunque el reconocimiento canónico fue alcanzado en 2012, de la mano del hoy Obispo Emérito de Alcalá de Henares, Mons. Juan Antonio Reig Pla, quien también acudirá al encuentro para impartir una conferencia titulada “La vida siempre es un bien”.

Desde su fundación, Spei Mater acompaña el dolor y el sufrimiento de personas que se han enfrentado al drama del aborto o los abusos sexuales a través de los proyectos “Raquel”, “Ángel” y “Koumi”, con los que acercan a quienes han sido heridas por estas realidades a Cristo, en pos de su sanación física y espiritual.

El lema de este encuentro también refleja el papel relevante de la Virgen María en estos procesos de acompañamiento espiritual, según detalla Spei Mater en un comunicado.

Entre los ponentes de la cita se encuentra Ingrid Meyer, experimentada activista provida en los Estados Unidos, quien, en más de 20 años de trayectoria, ha sido directora del Proyecto Gabriel, dirige los ministerios provida de la comunidad católica de la Diócesis de Dallas (Texas) y ha fundado el ministerio Semper Maria , que cultiva la devoción a la Virgen como un paso hacia el conocimiento profundo de Jesucristo.

El encuentro también contará con los testimonios de Mónica Armas, de Spei Mater en Valencia y Helena Acín, de En Vela , la funeraria católica especializada en atender a las familias de bebés fallecidos poco antes o poco después del nacimiento.