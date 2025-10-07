León XIV saludó hoy, en su propio idioma, a más de 10.000 croatas que llegaron a la Plaza de San Pedro con motivo del Jubileo de la Esperanza. Ante los peregrinos, el Papa aseguró que “la fe crece y se fortalece cuando se comparte”.

“¡Alabado sea Jesús y María, Hvaljen Isus i Marija!”, exclamó al inicio de su saludo a la multitud.

El Santo Padre reconoció que la “numerosa y orante” presencia de los peregrinos croatas “es un signo elocuente de la vitalidad de la fe de su pueblo, que a lo largo de los siglos se ha mantenido firme en la comunión con la Iglesia y fiel al Sucesor del Apóstol Pedro”.

Además, destacó que la fe del pueblo croata no ha permanecido estancada en el pasado sino que sigue dando fruto hoy “gracias al testimonio de sus familias, sus comunidades parroquiales y sus asociaciones”.

“La tradición heredada de sus antepasados ​​es un tesoro precioso, que custodian con esmero y que están llamados a renovar continuamente, siempre abiertos a reconocer lo que el Espíritu Santo inspira”, dijo el Papa León.

También agradeció la fidelidad del pueblo croata “vivida en lo concreto de su vida diaria” y en diferentes partes del mundo. Les animó a permanecer “unidos a sus raíces cristianas” y a ofrecer “el testimonio de un pueblo que ama a Cristo y a su Iglesia”.

“Esta coherencia de vida es una palabra del Evangelio más elocuente que muchos discursos”, dijo.

En ese sentido, León XIV les pidió “mantener siempre la mirada fija en Jesús” y a “dejarse guiar por Él con confianza y obediencia”.

“No olviden que la fe crece y se fortalece cuando se comparte: por eso, los invito a transmitir con alegría a sus hijos y a las generaciones futuras los valores cristianos que han forjado su larga historia y su cultura. De este modo, seguirán siendo fermento de paz, bondad y esperanza en un mundo desgarrado por la violencia y la guerra, que ustedes también conocen por su propia historia”, añadió el Papa.

Por último, les impartió su Bendición Apostólica como un signo “de cercanía y afecto”, además de encomendarlos a la protección de la Santísima Virgen María.