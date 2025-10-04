Este sábado 4 de octubre, día en que la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Francisco de Asís, fundador de la Orden franciscana, patrono de los animales y del medio ambiente, el Papa León XIV dirigió una catequesis centrada en el tema “Esperar es elegir”, proponiendo como ejemplo la vida de Santa Clara de Asís.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En una Plaza de San Pedro abarrotada por miles de fieles, el Santo Padre señaló que el Jubileo de la esperanza “es un tiempo de esperanza concreta” en el que el corazón del hombre “puede encontrar perdón y misericordia”.

Concretamente, el Papa comentó que el Año Jubilar también presenta la oportunidad de una “diferente distribución de las riquezas, a la posibilidad de que la tierra sea de todos, porque en realidad no es así”.

“En este año debemos elegir a quién servir, si a la justicia o a la injusticia, si a Dios o al dinero”, expresó el Papa.

“Esperar es elegir”

Las más leídas 1 2 3 4 5

León XIV explicó que “esperar es elegir” significa al menos dos cosas. La primera, señaló, es entender que el mundo no cambiará si no se hace una elección personal. “La peregrinación se hace por esto, es una elección. La Puerta Santa se atraviesa para entrar en un tiempo nuevo”, dijo.

“El segundo significado es más profundo y sutil: esperar es elegir porque quien no elige se desespera. Una de las consecuencias más comunes de la tristeza espiritual, es decir, de la acedia, es no elegir nada. Entonces, quien la experimenta es invadido por una pereza interior que es peor que la muerte. Esperar, en cambio, es elegir”, añadió el Santo Padre.

El ejemplo de Santa Clara de Asís

El Papa propuso el ejemplo de Santa Clara que, con ayuda de la gracia de Dios, “supo elegir”. Fue una joven “valiente y contracorriente” que escogió vivir como San Francisco.

“Sabemos que Francisco, al elegir la pobreza evangélica, tuvo que romper con su propia familia. Pero era un hombre: el escándalo existió, pero fue menor. La elección de Clara resultó aún más impresionante: ¡una joven que quería ser como Francisco, que quería vivir, como mujer, libre como aquellos hermanos!”, aseguró el Papa León.

Santa Clara, prosiguió el Santo Padre, supo comprender el mensaje del Evangelio y eligió ponerlo en práctica. “Pero incluso en una ciudad que se cree cristiana, el Evangelio tomado en serio puede parecer una revolución. Entonces, como hoy, ¡hay que elegir! Clara eligió, y esto nos da una gran esperanza”, dijo.

También reflexionó sobre dos consecuencias de la valiente elección de Santa Clara: la primera, que muchas otras jóvenes de esa zona “encontraron el mismo coraje y eligieron la pobreza de Jesús, la vida de las Bienaventuranzas”; y la segunda, que esa elección no fue efímera, sino que perduró en el tiempo, hasta nuestros días.

“La elección de Clara ha inspirado elecciones vocacionales en todo el mundo y así lo sigue haciendo hasta hoy”, agregó.

El ejemplo de Santa Clara, resaltó el Papa León, sigue atrayendo a los jóvenes porque el testimonio de personas “que han elegido y asumen las consecuencias de sus elecciones” les interpela y les invita a imitarlo. “Y esto hace que otros deseen elegir. Es una santa imitación”, dijo el Santo Padre. Al elegir el Evangelio, el hombre “se elige a sí mismo".

“Oremos, pues, por los jóvenes; y oremos para ser una Iglesia que no sirva al dinero o a sí misma, sino al Reino de Dios y su justicia. Una Iglesia que, como Santa Clara de Asís, tenga el coraje de habitar la ciudad de manera diferente. ¡Esto da esperanza!”, concluyó el Papa.



En el marco de la fiesta de San Francisco de Asís, quien hizo una clara opción por la pobreza, León XIV firmó este sábado la primera exhortación apostólica de su papado: Dilexit te, sobre el amor a los pobres.