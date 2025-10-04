El Papa León XIV firmó este sábado 4 de octubre, día en que la Iglesia Católica celebra a San Francisco de Asís, la primera exhortación apostólica de su papado Dilexi te (Te he amado), sobre el amor a los pobres.

El Santo Padre firmó el documento esta mañana a las 8:30 (hora local) en la Biblioteca privada del Palacio Apostólico, en presencia de Mons. Edgar Peña Parra, Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, según señala un comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano.

Este documento pontificio se presentará en conferencia de prensa el jueves 9 de octubre de 2025 a las 11:30 (hora local) en la Sala Stampa de la Santa Sede.

En la rueda de prensa estarán presentes el Cardenal Michael Czerny S.J., Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral; el Cardenal Konrad Krajewski, Prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad; y la religiosa Clémence, pequeña hermana de Jesús de la Fraternidad de Tre Fontane.

También participará, en conexión remota, el hermano Frédéric-Marie Le Méhauté, Provincial de los Frailes Menores de Francia/Bélgica, doctor en teología.

Dilexit te recuerda al nombre de la última encíclica del Papa Francisco, Dilexit nos (Nos amó), sobre el Sagrado Corazón de Jesús, publicada en octubre de 2024.