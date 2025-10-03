La experiencia profundamente dolorosa de perder un embarazo cambió la vida de Lucía Mesones y le mostró el camino: “Mi misión es trabajar sobre la defensa de la vida. Me lo mostró muy claro Dios haciéndome pasar por el aborto espontáneo de mi quinto hijo”, expresa la mujer, que el próximo martes presentará en Montevideo su libro Ama a quien piensa en el aborto.

Ese duelo que le tocó atravesar en 2019, la llevó a preguntarse cómo era posible que, teniendo todo —familia, fe, apoyo— ella estuviera tan triste, y qué pasaría con las mujeres que han provocado un aborto. “Es inevitable pensar en esa mujer que lo provocó… porque esa herida va a surgir tarde o temprano. Es imposible pasar por esta vivencia habiéndola dejado de lado”, asegura.

A partir de ese momento, Lucía comenzó a instruirse y a dar charlas en colegios, parroquias y espacios laicos. “Nos dimos cuenta de la falta de información que había en los jóvenes… La palabra aborto está totalmente censurada, minimizada, hablando de una ‘interrupción voluntaria del embarazo’ que todos sabemos que no es real”.

Incluso dentro de la Iglesia, descubrió desinformación y resistencia: “Las puertas se cerraban dentro de la Iglesia Católica también. Eso era lo más doloroso”, admite a ACI Prensa, pero reconoce que “esa es la batalla del demonio, que quiere que bajemos los brazos, porque es una de sus batallas ganadas: que una madre mate a su propio hijo es lo que él más disfruta”.

Desde 2012, el aborto es legal en Uruguay. Sin embargo. Lucía denuncia que las mujeres en su país no reciben información completa antes de abortar:

“Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando no te dicen la verdad absoluta de lo que vas a vivir, sólo te dicen que vas a pasar por un procedimiento médico y que no te va a pasar nada más, que vas a tener dolores menstruales y vas a expulsar un cúmulo de células, entonces no estás conociendo la verdad: te están empujando a una única salida”, plantea.

Lucía expone que también hay un silencio y falta de información al respecto por parte de la Iglesia, y ella misma se hace cargo: “Yo amo la Iglesia… pero hago mea culpa porque soy parte de ese silencio por miedo a provocar una conversación incómoda, a generar una confrontación”.

A partir de su experiencia personal, el recorrido de formación y acompañamiento a embarazos vulnerables a través de la fundación Centro de Ayuda a la Mujer, surgió su primer libro: Ama a quien piensa en el aborto, que Lucía presentará el próximo martes en Montevideo.

El título, detalla Mesones, fue obra del Espíritu Santo. “El Espíritu Santo me despierta una madrugada… yo agarro el teléfono y escribo ‘Ama a quien piensa en el aborto’. Hasta me dijo cómo escribirlo, poner en grande ‘Ama’ y ‘Aborto’ para que llame la atención”, precisa.

“Este libro lo que hace es no juzgar”, aclara. Por eso, el planteo es amar a quien piensa en el aborto y a quien pensó en el aborto. “Si vos ya pasaste por esto, tenés todo el derecho del mundo de enmendar ese error y de ser feliz y de no flagelarte por algo que hiciste quizás hace décadas”, precisa.

El libro busca dar información para que las personas puedan decidir en libertad: “Si alguien está pasando un embarazo vulnerable y tiene un problema de salud, o por síndrome de Down o alguna anomalía del bebé cuando está en la panza, o en el caso de una violación, que antes de tomar una decisión por lo menos tenga esa verdadera libertad porque tuvo la opción de elegir, porque tuvo el conocimiento necesario para tomar esa decisión. Que no por falta de información esté tomando la peor decisión de su vida”, precisa Lucía.

Todas las ganancias del libro serán destinadas al Centro de Ayuda a la Mujer, una fundación en la que voluntarios acompañan a mujeres en situación de vulnerabilidad y a embarazos en riesgo.

La tarea que allí se realiza “es un trabajo super minucioso, muy de Dios, muy de la Virgen de Guadalupe, que es nuestra patrona y nuestra jefa en esta batalla”, afirma. Allí no solo se brinda información, sino también acompañamiento durante el embarazo y después del nacimiento. “Muchos bebés son bautizados… empieza toda una conversión en la familia a raíz de un sí a la vida”, relata.

Mesones reconoce que no se considera una comunicadora profesional, pero ve su tarea como un llamado. “Me lo dio Dios. Todos los días le pido al Espíritu Santo que hable Él y no yo, porque si hablo yo, voy a meter la pata. Que hable Él, entonces no voy a pifiar nunca”, confiesa.

Lucía sueña con una participación masiva de jóvenes en la defensa de la vida: “Le pedí a San Carlo Acutis que nos mande muchísimos jóvenes porque esta es una misión que tenemos que inculcar a todos los jóvenes.”

El libro ya está disponible en formato e-book en Amazon y en librerías de Uruguay, y busca llegar tanto a librerías católicas como laicas de distintos países. “Yo quería que sea un libro fácil de leer, accesible para un niño de 12 o un hombre de 99 años, que atraiga, que no sea una cosa gigante”. El propósito, resume, es “despertar la conciencia, acompañar y sanar”.

La presentación será el martes 7 de octubre a las 19:00 horas en la sala del Club Católico (Cerrito 475, Montevideo). La entrada es libre y gratuita. Para consultas, comunicarse al (094) 578 885.

Más información en @formemosconciencia .