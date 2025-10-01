Al conocerse la cifra de abortos practicados en un hospital de Puerto Iguazú (Argentina) desde la entrada en vigencia de la ley, el Obispo local, Mons. Nicolás Baisi, expresó con dolor: “Faltan 530 niños en Iguazú”.

El 28 de septiembre, el portal La Voz de Cataratas dio a conocer que, desde la entrada en vigencia en Argentina de la Ley Nº 27.610 de “Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)”, el 24 de enero de 2021, en el Hospital Samic de Puerto Iguazú se practicaron 530 abortos.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Aprobada el 30 de diciembre de 2020, la Ley 27.610 permite el aborto hasta las 14 semanas de gestación, y en causales como violación o riesgo para la salud se eliminan los plazos para solicitarlo, estableciendo además la cobertura integral y gratuita por parte del sistema de salud.

Desde entonces, en el Hospital de Puerto Iguazú —ciudad de la provincia de Misiones con unos 100.000 habitantes— ya se realizaron 530 abortos.

Al conocer esta cifra, el Obispo de Puerto Iguazú, Mons. Nicolás Baisi, expresó: “Hoy leí que desde enero de 2021 se realizaron en Puerto Iguazú 530 interrupciones de vidas humanas por nacer”.

“Faltan 530 niños en Puerto Iguazú, 530 niños que no verán la luz, 530 niños que no jugarán en nuestros barrios, 530 niños que no alegrarán con su presencia a sus padres y abuelos, 530 niños que no podrán vivir y 530 madres y padres que un día se darán cuenta de lo que hicieron y llevarán en sus corazones un dolor profundo e inexpresable", señaló, según recoge el portal El Territorio.

Las más leídas 1 2 3 4 5

"Las sombras de la muerte se extienden sobre Puerto Iguazú", reflexionó el prelado y llamó a la comunidad a pensar: "¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Qué nos pasa que nos olvidamos de defender a los más indefensos? ¿Quién nos convenció de que eliminar a otro ser humano está bien? ¿Quién nos convenció de que no pasa nada si matamos a nuestro hermano?".

"Nuestro querido hospital, donde tantos se esfuerzan cada día para curar enfermos y salvar vidas, se ha convertido en un centro de muerte, en el lugar más peligroso de Puerto Iguazú”, denunció.

“Sólo con un profundo dolor podemos leer esta noticia. De un modo u otro, todos somos responsables, especialmente los que nos sabemos amados por Dios, que murió injustamente en una cruz, luz y consuelo para todos los que sufren injusticias", planteó Mons. Baisi, anhelando que “esta noticia nos despierte y podamos escuchar la voz de Dios que clama en defensa de los más débiles, los que ni siquiera pueden quejarse, los que no vemos".